وزير الدفاع يثمن الدعم الايطالي لتونس في المجالين العسكري والتنموي خلال لقائه مع سفير ايطاليا بتونس


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 18:31 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكد وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع سفير ايطاليا بتونس لورانزو فانارا، أن ايطاليا تعد من أهم شركاء تونس بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين البلدين الصديقين، ومواجهتهما لنفس التحديات الأمنية.

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ونوّه الوزير خلال اللقاء، الذي تم على هامش انعقاد الدورة 23 للجنة العسكرية التونسية الإيطالية المشتركة بتونس، بتفاعل ايطاليا مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

كما ثمّن دعم إيطاليا لتونس في المجالين العسكري والتنموي، وإعتزامها المشاركة في إنجاز مركز التكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائيّة بجرجيس (ولاية مدنين)، من خلال توفير التجهيزات وتكوين المكوّنين.
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من جهته، عبّر السفير الإيطالي عن إرتياحه للتعاون المتميّز في المجالين العسكري والتنموي، مبرزا إستعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود المبذولة من أجل تطوير قدرات الجيش التونسي ودوره التنموي.


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