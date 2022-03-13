تونس: وزيرا السياحة والشباب والرياضة يعطيان إشارة انطلاق الرالي الدولي "فينيكس"


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 12:32 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعطى وزير السياحة محمد المعز بلحسين، رفقة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، اشارة انطلاق الرالي الدولي "فينيكس" في دورته الثانية وذلك صباح اليوم، الأحد 13 مارس 2022 بتونس.

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وأكد محمد المعز بلحسين أن وزارة السياحة دعمت هذا الرالي العالمي وحريصة على تقديم كل الإحاطة اللازمة لإنجاحه مشيرا إلى أن هذه التظاهرة تندرج في إطار تنويع المنتوج والعرض السياحي وايلاء أهمية كبرى للسياحة الرياضية التي تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وإنعاش القطاع السياحي بمختلف المناطق التي يمر عبرها السباق.

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ويذكر أن هذه الدورة الثانية ستكون من 13 إلى 19 مارس 2022 حيث سيمر الرالي بعدد هام من جهات الجمهورية انطلاقا من تونس العاصمة وصولا إلى الجنوب التونسي بمشاركة حوالي 600 شخص من متسابقين وفنيين وطاقم تنظيم واطارات طبية يمثلون 22 جنسية مختلفة.



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