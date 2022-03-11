السلاوتي: سنلمس تغييرا في برامج ومناهج التعليم الابتدائي انطلاقا من العام الدراسي المقبل

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أكد وزير التربية فتحي السلاوتي الجمعة في تصريح لـ"وات" الجمعة، بالقول "إن العام الدراسي المقبل سنلمس تطويرا في برامج ومناهج التعليم الابتدائي".وأوضح الوزير أن تغيير الكتب المدرسية "يتطلب الكثير من الوقت والجهد للتأليف والطباعة" مرجحا أن "تكون جاهزة خلال العام الدراسي 2023 -2024".وبين، في ذات الصدد، أن لجانا خاصة كلفت بتطوير برامج الدراسية والتخفيف من الزمن المدرسي في انتظار بذل مجهودات إضافية على مستوى الأنشطة الثقافية والعلمية لفائدة التلاميذ.ولفت السلاوتي إلى أن 96 حافلة نقل مدرسي ستكون جاهزة للاستعمال نهاية شهر مارس الجاري، وهي هبة من دولة ايطاليا، ما "سيخفض نسبة التسرب المدرسي العالية في تونس".ولاحظ ، من جهة أخرى، أن الوزارة طبقت ما وعدت به فيما يتعلق بتزويد جميع المدارس الابتدائية بالماء الصالح للشراب بصفة مستمرة.واضاف أن العمل جار على تأمين الإعاشة لأكبر عدد ممكن من التلاميذ مبينا أن 320 ألف تلميذ يتحصلون على الأكلة المدرسية وسيتم الترفيع في هذا العدد.واشاد الوزير، لدى زيارته المدرسة الابتدائية "الشحيمات" بمعتمدية أولاد الشامخ، بالمجهودات الفردية التي ما انفك يبذلها الإطار التربوي في ابتكار أساليب بيداغوجية متطورةوبين، في هذا الإطار، أن هذه الطرق المبتكرة، خاصة من خلال استعمال التكونولوجيا الحديثة، من شأنها أن تجعل من المدرسة "جاذبة للتعلم وغير منفرة للتلاميذ".وواكب السلاوتي الدورة الرابعة من تظاهرة "معلمون مجددون"، بنفس المدرسة، والتي عرضت مختلف الآليات التفاعلية بين المدرس والتلاميذ.