الفريق الاقتصادي الفرنسي في تونس يلتقي بالمؤسسات  يوم 11 مارس 2022 بمدينة الحمامات


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 14:35قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت السفارة الفرنسية في تونس الأربعاء، أن الفريق الاقتصادي الفرنسي سيلتقي يوم 11 مارس 2022 بمدينة الحمامات بالشركات التونسية والفرنسية المتواجدة بتونس لتقديم الآليات المتاحة لها لمزيد تطوير أنشطتها . وستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الفرنسية المختصة في المجالات الاقتصادية، حلولا لتسهيل تطوير المشاريع مع الشركاء الفرنسيين ومزيد دفع التعاون بين البلدين، فضلا عن التمويلات المتوفرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

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وسيعقد هذا اللقاء من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:30 صباحًا بمدينة الحمامات ، وسيكون مفتوحا لأصحاب الشركات في ولاية نابل الذين يمكنهم التسجيل قبل يوم 10 مارس عبر الموقع التالي:
https://forms.office.com/r/aeVjEHaE7N

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