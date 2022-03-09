الفريق الاقتصادي الفرنسي في تونس يلتقي بالمؤسسات  يوم 11 مارس 2022 بمدينة الحمامات

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أعلنت السفارة الفرنسية في تونس الأربعاء، أن الفريق الاقتصادي الفرنسي سيلتقي يوم 11 مارس 2022 بمدينة الحمامات بالشركات التونسية والفرنسية المتواجدة بتونس لتقديم الآليات المتاحة لها لمزيد تطوير أنشطتها . وستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الفرنسية المختصة في المجالات الاقتصادية، حلولا لتسهيل تطوير المشاريع مع الشركاء الفرنسيين ومزيد دفع التعاون بين البلدين، فضلا عن التمويلات المتوفرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطةوسيعقد هذا اللقاء من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:30 صباحًا بمدينة الحمامات ، وسيكون مفتوحا لأصحاب الشركات في ولاية نابل الذين يمكنهم التسجيل قبل يوم 10 مارس عبر الموقع التالي: