الرابطة الثانية: مباراة مستقبل قابس و مكارم المهدية في قابس بحضور الجمهور

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أعلن مستقبل قابس أنّ لقاء الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ضد مكارم المهدية سيدور مبدئيا في الملعب الأولمبي بقابس بحضور الجمهور.وجاء ذلك بعد أن قررت لجنة الإستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم نقض قرار الرابطة الوطنية المحترفة و إلغاء العقوبة المسلطة على المستقبل الرياضي بقابس.وكان مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قد سلط عقوبة على مستقبل قابس باجراء ثلاث مباريات بعيدا عن ميدانه كفريق مستضيف وذلك على خلفية الاحداث التي جدت خلال مقابلته امام اولمبيك سيدي بوزيد لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.وتعد مباراة الجولة الختامية حاسمة لجميع فرق المجموعة الثالثة، في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، ومنها مستقبل قابس، للتأهل لمرحلة الصعود.ويحتل مستقبل قابس المرتبة الثالثة برصيد 10 نقاط مناصفة مع الثلاثي مستقبل المحمدية و مستقبل وادي الليل و هلال مساكن، وبفارق 3 نقاط على صاحب المركز الثاني مكارم المهدية، و 6 نقاط على المتصدر أولمبيك سيدي بوزيد.ويتأهل لمرحلة الصعود صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.