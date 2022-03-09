الاتفاق حول المراحل القادمة لتنفيذ مشروع " التكوين المندمج مع القطاع الخاص"

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تم، أمس الثلاثاء، خلال أشغال اجتماع لجنة قيادة مشروع " التكوين المندمج مع القطاع الخاص"، الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي الاتفاق، حول المراحل القادمة لتنفيذ هذا المشروع الذي انطلق تنفيذه خلال سنة 2020 ليتواصل إلى غاية سنة 2023 .ويهدف المشروع التونسي الألماني "التكوين المندمج مع القطاع الخاص"، وفق بلاغ لوزارة التشغيل، إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وطنيا ودوليا من خلال تطوير مقاربة التكوين بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والتكوين المندمج مع القطاع الخاص في ثلاثة قطاعات أساسية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج .وتمّ التأكيد خلال أشغال اللجنة المنعقدة بالعاصمة، أساسا، على ضمان تناغم المشاريع بهدف تحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين خاصة في ما يتعلق بمحور "علامة الجودة للمؤسسة المكونة"، فضلا عن الإشارة إلى الجوانب التشريعية والفنية للمشروع بهدف مأسسة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص للإستجابة لتطلعات الشباب الراغب في الإلتحاق بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني وتحسين قابلية تشغيليتهم.ووقع ،خلال أشغال هذه اللجنة، تقديم عرض متكامل حول مكوّنات ومحاور وأهداف المشروع وتقدم التنفيذ والبرمجة المنتظرة لسنة 2022 سواء في مختلف المحاور ومنها تكوين المكونين وتركيز التكوين بين المؤسسات ودعم قدرات المتدخلين من القطاعين العام والخاص.ومن جهته ثمّن الوزير نصر الدين نصيبي رئيس لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص مستوى التعاون التونسي الألماني في مجال بلورة وتنفيذ هذا المشروع المنجز وفق مقاربة تشاركية.يذكر أنه حضر أشغال هذه الورشة المنسقة الوطنية لمشروع "التكوين المندمج مع القطاع الخاص بالوزارة ألفة فرج وأعضاء لجنة القيادة واللجان القطاعية الثلاثة واللجان الفنية والتشريعية ومدير التعاون الدولي بسفارة ألمانيا بتونس فريتز جونق و رئيس مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص دياتر براور ومنسقة ملف التكوين وسوق الشغل والهجرة ستيفاني شتراد وعدد من إطارات الوكالة الألمانية.