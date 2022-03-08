تصفيات مونديال 2022 - الصادق السالمي حكما لمباراة الاياب بين نيجيريا وغانا

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عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم التونسي الصادق السالمي لادارة مباراة الإياب بين المنتخب النيجيري ونظيره الغاني المقررة يوم 29 مارس الجاري بابوجا لحساب الدور الثالث والاخير من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وسيكون الى جانب الصادق السالمي في هذه المباراة التونسي خليل حساني كحكم مساعد أول والليبي مساعد عطية كحكم مساعد ثان.كما سيضم طاقم التحكيم التونسي هيثم قيراط كحكم رابع.