تصفيات مونديال 2022 - الصادق السالمي حكما لمباراة الاياب بين نيجيريا وغانا


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 20:29قراءة: 0 د, 19 ث
      
عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم التونسي الصادق السالمي لادارة مباراة الإياب بين المنتخب النيجيري ونظيره الغاني المقررة يوم 29 مارس الجاري بابوجا لحساب الدور الثالث والاخير من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وسيكون الى جانب الصادق السالمي في هذه المباراة التونسي خليل حساني كحكم مساعد أول والليبي مساعد عطية كحكم مساعد ثان.
...

كما سيضم طاقم التحكيم التونسي هيثم قيراط كحكم رابع.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242382



  2.71% (279432 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
الثلاثاء 08 مارس 2022 | 5 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
10°
Babnet15°Babnet% 66:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-814°-716°-621°-820°-11
  • Avoirs en devises
    23412,1

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,23250 DT        1$ =2,97551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   967,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   