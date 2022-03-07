صفاقس: الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للزيتونة من 12 الى 17 مارس   

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تحت شعار "تونس هبة الزيتون"، تقام الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس من 12 إلى 17 مارس الجاري، بتنظيم من جمعية تونس الزيتونة وذلك بمشاركة نحو 40 عارضا في سوق الزيتونة من كافة انحاء الجمهورية و12 دولة اجنبية.وافاد رئيس جمعية تونس الزيتونة ومدير الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس، فوزي الزياني، خلال ندوة صحفية تم عقدها، اليوم الاثنين، بقصر بلدية المكان، بان النسخة الجديدة للمهرجان تتميز عن سابقتها، بدعم السياحة المستدامة، عبر تنظيم المسلك السياحي الوطني للزيتون البيولوجي والمسلك السياحي خرجة الفرسان والمسلك السياحي وادي الرقة "براروس" الأثرية بمعتمدية الحنشة، وذلك لتمكين الضيوف والمشاركين في المهرجان من التعرف، من خلال هذه المسالك السياحية التي يتم تنظيمها لاول مرة، على الزيت البيولوجي التونسي والتراث السياحي الفلاحي والمعالم التاريخية والحفريات التي تزخر بها صفاقس كعاصة لزيت الزيتون، بها اكبر غابة زيتون في العالم في منطقة "الشعال"، مما يجعلها تتصدر المشهد السياحي والفلاحي والثقافي.واكد الزياني، المراهنة خلال هذه الدورة الجديدة ، على دعم السياحة المستدامة في تونس التي اشتغلت عليه جمعية تونس الزيتونة منذ 2019 وعلى تثمين المسلك السياحي الوطني للزيتون البيولوجي وذلك كبديل للسياحة عامة، سيما وان التوجه العام بعد جائحة الكوفيد التي مر بها العالم على مدى سنتين، يتجه نحو كل ما هو بيولوجي وتغذية سليمة، معربا عن اسفه لغياب برنامج وطني لدعم السياحة المستدامة واحداث نقلة نوعية بها ومن ضمنها تثمين المسلك السياحي الوطني للزيتون البيولوجي، في حين ان تونس تعد اول دولة منتجة ومصدرة لزيت الزيتون البيولجي"، وفق تقديره.من ناحيتها، اكدت نائبة رئيس جمعية تونس للزيتونة والباحثة في معهد الزيتونة، نزيهة القراطي كمون، على الضرورة الملحة لاحداث متحف للزيتونة على مستوى وطني باعتبار ان تونس تمسح 1فاصل 9 مليون هكتار من غابات الزيتون وذلك من ضمن 5 ملايين هكتار صالحة للزراعة.وفي علاقة بدعم السياحة المستدامة، حرصت الهيئة المديرة للمهرجان، على تنظيم عرض وورشات في الطبخ القائم على زيت الزيتون، وذلك بالتزامن مع اقامة سوق الزيتونة، وهو من الفقرات القارة للمهرجان، الذي سيقام وسط مدينة صفاقس، وسيتم خلاله عرض منتجات زيت الزيتون والصناعات التقليدية ومختلف المواد التي من شانها تجذير النشاط الحرفي.وفي الجانب الفرجوي، اختارت ادارة المهرجان الدولي للزيتونة بصفاقس، امتاع ضيوف الدورة والمشاركين فيها بالفن التونسي من خلال تنظيم حفل فني ساهر ستحييه الفنانة التونسية "نبيهة كراولي"، وذلك يوم 15 مارس الجاري بالمسرح البلدي بصفاقس.ومن الفقرات القارة في المهرجان سيتم يوم 14 مارس، تنظيم المنتدى العلمي حول زيت الزيتون واقعه وآفقه .يذكر انه على هامش المهرجان سيتم يوم 12 مارس الجاري، الاعلان عن بعث الشبكة النسائية العربية لزيت الزيتونوقد انتقد عدد من ممثلي وسائل الاعلام في تدخلاتهم، تنظيم المسلك السياحي المدينة العتيقة ضمن فعايات المهرجان في حين ان المدينة تشكو عديد الاشكاليات ابرزها ازمة النظافة والفضلات المكدسة بشوارع وانهج المدينة منذ اخر شهر سبتمبر الماضي.