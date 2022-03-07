الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء (س 14):
المجموعة الاولى
في رادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي وليد الجريدي
في حمام الانف
نادي حمام الانف - امل حمام سوسة اسامة رزق الله
في المهيري
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان ايمن النصري
في المتلوي
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين نصر الله الجوادي
المجموعة الثانية
في سليمان (دون حضور الجمهور)
مستقبل سليمان - النادي الافريقي امير لوصيف
في باجة
الاولمبي الباجي - هلال الشابة نعيم حسني
في القيروان (لعواني)
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
في المهدية
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي محرز المالكي
المجموعة الاولى
في رادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي وليد الجريدي
في حمام الانف
نادي حمام الانف - امل حمام سوسة اسامة رزق الله
في المهيري
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان ايمن النصري
في المتلوي
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين نصر الله الجوادي
المجموعة الثانية
في سليمان (دون حضور الجمهور)
مستقبل سليمان - النادي الافريقي امير لوصيف
في باجة
الاولمبي الباجي - هلال الشابة نعيم حسني
في القيروان (لعواني)
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
في المهدية
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي محرز المالكي
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