الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة

. ..

. .

في رادسالترجي الرياضي - النادي البنزرتي وليد الجريديفي حمام الانفنادي حمام الانف - امل حمام سوسة اسامة رزق اللهفي المهيريالنادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان ايمن النصريفي المتلوينجم المتلوي - اتحاد تطاوين نصر الله الجواديفي سليمان (دون حضور الجمهور)مستقبل سليمان - النادي الافريقي امير لوصيففي باجةالاولمبي الباجي - هلال الشابة نعيم حسنيفي القيروان (لعواني)النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيففي المهديةمستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي محرز المالكي