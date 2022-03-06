النادي الصفاقسي يحسم كلاسيكو المجموعة الاولى امام الترجي الرياضي ويشعل المنافسة في سباق التاهل لمرحلة التتويج

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حسم النادي الصفاقسي كلاسيكو المجموعة الاولى امام ضيفه الترجي الرياضي المتصدر بهدف دون رد يوم الاحد على ملعب الطيب المهيري في اطار مباراة مؤجلة لحساب الجولة التاسعة لتشتعل المنافسة على المراكز الثلاثة الاولى المؤهلة الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء احكم تنفيذها المتخصص ايمن الحرزي. ويدين فريق عاصمة الجنوب بفوزه بالخصوص الى حارس مرماه ايمن دحمان بطل اللقاء دون منازع بعدما وقف سدا منيعا امام لاعبي الترجي الرياضي وحافظ على عذارة شباكه رغم المحاولات المتعددة لا سيما خلال الشوط الثاني لكل من غيلان الشعلالي والمغربي صابر بوغرين والنيجيريين انايو ايوالا وكينغسلاي ايدو.وبعد ثلاث هزائم متتالية امام الاهلي طرابلس الليبي 1-2 وبيراميدز المصري صفر-1 ضمن كاس الكونفدرالية الافريقية وامام نجم المتلوي صفر-1 لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، تمكن ابناء المدرب البرتغالي جورج كوستا من وضع حد لنزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات ليرتفع رصيد الفريق الى 16 نقطة في المرتبة الثانية بالتساوي مع اتحاد تطاوين على بعد نقطة واحدة خلف الترجي الرياضي صاحب الطليعة في حين يتربص اتحاد بن قردان في المركز الرابع بمجموع 15 نقطة وهو ما سيجعل المنافسة حامية الوطيس في الجولات الخمس المتبقية من اجل حجز المقاعد الثلاثة المؤهلة الى مجموعة التتويج للمراهنة على اللقب.وللمباراة الثالثة على التوالي، عجز خط هجوم الترجي الرياضي عن التسجيل بعد تعادلين سلبيين في رادس امام النجم الساحلي في الجولة الثالثة لرابطة ابطال افريقيا وامل حمام سوسة في اطار الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ما يفرض على المدرب راضي الجعايدي مراجعة بعض اختياراته الفنية والتكتيكية لاسترجاع النجاعة امام المرمى.1- الترجي الرياضي 17 9 5 2 2 10 42- اتحاد تطاوين 16 9 5 1 3 11 10-- النادي الصفاقسي 16 9 5 1 3 9 64- اتحاد بن قردان 15 9 4 3 2 8 65- امل حمام سوسة 12 9 3 3 3 7 66- النادي البنزرتي 10 9 3 1 5 7 97- نجم المتلوي 9 9 2 3 4 6 118- نادي حمام الانف 5 9 1 2 6 7 13