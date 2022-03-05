جمعية "أخصائيون نفسانيون العالم-تونس" تبعث خلية أزمة لفائدة الجالية التونسية العائدة من أوكرانيًا


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 18:16قراءة: 1 د, 8 ث
      
قامت جمعية "أخصائيون نفسانيون العالم-تونس"، أول أمس الخميس، ببعث خلية أزمة لفائدة الجالية التونسية العائدة من اوكرانيا وعائلاتهم عبر منصة الكترونية وبصفة مجانية لتضع على ذمتهم عددا من الاخصائيين النفسانيين للاحاطة بهم نفسيا بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا على اوكرانيا في 24 فيفري المنقضي، وفق ما أفادت به عضو الجمعية ورئيسة خلية الازمة، يسرى فرجاني.
ولفتت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أنه تم وضع 11 اخصائيا نفسيا لفائدة الجالية التونسية بأوكرانيا من أجل المرافقة النفسية ، مشيرة الى ان تكوين الاخصائيين يشتمل على التدخل في الازمات.
...

وتتوفر جلسات التعهد النفسي باللغات العربية والفرنسية والانقليزية وتكون كامل ايام الاسبوع ويمكن للراغبين الحصول على هذه الخدمة الاتصال بأرقام الهاتف الموضوعة على ذمتهم.
ويمكن للراغبين الولوج الى الرابط التالي https://bemypsy.com/fr/praticien/CELLULE%20DE%20CRISE%20PDM%20TUNISIE

..

وأوضحت أن على الراغبين في التمتع بهذه الخدمة الاتصال على الارقام الموضوعة على ذمتهم ثم يقع في وقت لاحق مدهم برمز سري للولوج الى المنصة واختيار الاخصائي النفسي.

يذكر أن العملية العسكرية التي تشنها روسيا على اوكرانيا قد بدات يوم الخميس 24 فيفري المنقضي بعد اعلان رئيس روسيا فلاديمير بوتين بدء العملية في ذات اليوم لاسباب تعود للازمة بين البلدين منذ سنة 2014 وتصاعدت وتيرة الخلاف في الفترة الاخيرة قبل انقضاء سنة 2021.
ويقيم أكثر من 1500 تونسي بأوكرانيا وتم اجلاء 327 تونسيا يوم الاربعاء 2 مارس الجاري ومن المزمع برمجة خط جوي اخر لاجلاء الراغبين في العودة الى تونس.


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