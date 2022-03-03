نابل: تسجيل 254 اعتداء على الملك العمومي البحري خلال الـ6 أشهر الأخيرة من سنة 2021

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أفاد رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي بنابل، وليد الرفاعي، أنه تم خلال الـ6 أشهر الأخيرة من سنة 2021، رفع 254 مخالفة تتعلق بالاعتداء على الملك العمومي البحري، مشيرا إلى تفاقم المخالفات خلال السنوات الأخيرة بصفة ملحوظة.وأضاف المصدر ذاته، اليوم الخميس، في تصريح لـوات)، على هامش انعقاد جلسة عمل بمقر ولاية نابل حول الإطار الترتيبي والقانوني للانتصاب بالملك العمومي البحري، ان هذه المخالفات "هي عينة من الأرقام المفزعة التي سجلتها الوكالة خلال السنوات الأخيرة والتي تؤشر لتفشي استباحة الملك العمومي البحري"، وفق تعبيره.وأشار، الى تحرير محاضر بشأن كل المخالفات التي تم رفعها إحالتها على السلط الجهوية والقضاء، ليتم اتخاذ القرارات القانونية اللازمة في شأنها، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القانون ضد كل من يتعمد الاعتداء على الملك العمومي البحري والاضرار بالمنظومة البيئية.ونبّه، في هذا السياق، من خطورة ما آلت إليه الأوضاع بعدد من المعتمديات نتيجة مخالفة تراتيب البناء والامتداد نحو البحر، داعيا الى تظافر جهود كل الأطراف لحماية الشريط الساحلي من الاعتداءات والانتهاكات الحاصلة.وتم خلال هذه الجلسة، التي تندرج في إطار الاستعداد للموسم الصيفي، والحرص على تنظيم ومراقبة الانتصاب بالملك العمومي البحري، والنظر في وضعيات الانتصاب بالملك العمومي البحري، ومراقبة استغلال التراخيص المسندة بمختلف شواطئ ولاية نابل.واكّد المشاركون في هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإطارات الجهوية والمحلية بالجهة، على أهمية التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة واتخاذ الإجراءات المستوجبة ضد المخالفين مع التقيد بما ورد بالتراخيص.