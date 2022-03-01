توزر: تهيئة الطريق الوطنية رقم 16 وبناء جسر على وادي الفريد من أبرز المشاريع الجارية بالجهة

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تتابع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر، تقدم تنفيذ اثنين من أبرز المشاريع التي بصدد الإنجاز في مجال البنية التحتية والمدرجة ضمن المشاريع الوطنية لفائدة الجهة، وذلك بسبب ما تعرفه الاشغال من نسق بطيء، بحسب كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية، علي بوزيان.وأرجع ذات المصدر، في تصريح ل(وات)، هذا البطء الى صعوبات تعترض المقاول، مشيرا الى ان أشغال تهيئة 7 كلم من الطريق الوطنية رقم 16 من قرية عين الكرمة الى قرية ميداس من معتمدية تمغزة، لم تتجاوز 35 بالمائة رغم انطلاق الاشغال منذ أكثر من سنة، بتكلفة قدرها 3,7 ملايين دينار.وقدرت أشغال بناء جسر على وادي الفريد بالرميثة من نفس المعتمدية ب30 بالمائة، وبتكلفة تقدر ب10 ملايين دينار، تنجز ضمن قسطين، قسط في ولاية قفصة، والآخر على حدود ولاية توزر.وأشار ممثل الإدارة الجهوية للتجهيز، كذلك، الى تنفيذ مجموعة من المشاريع الجهوية على مستوى صيانة الطرقات والمسالك الريفية، على غرار برنامج الصيانة الدورية للمسالك الريفية لسنة 2021، الذي انطلق في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل أهم تدخلاتها صيانة مسلك الفريد، والطريق الجهوية 201 بمدينة تمغزة بتقدم يناهز 10 بالمائة.في ذات السياق، يقع الاعداد لإطلاق طلب العروض الخاص بصيانة المسلك المؤدي الى الحديقة الوطنية بدغومس على طول 21 كلم بقيمة 1,5 ملايين دينار، فضلا عن تقدم أشغال حماية المنشأة المائية على وادي القويفلة ب12 بالمائة، علنا وان الأشغال توقفت منذ مدة بسبب ترسبات الوادي الناجمة عن فضلات الفسفاط في انتظار جفاف الوادي في الفترة القادمة.وكان برنامج الصيانة الدورية للمسالك الريفية لسنة 2020، اشتمل على تهيئة المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 16 وقرية الظافرية، مع تواصل تهيئة المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 3، وقرية التعمير بنسبة انجاز ناهزت 65 بالمائة.ويتم، بحسب مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ،كذلك، اعداد دراسات لمجموعة من المشاريع الوطنية، بما يساهم في تعزيز ربط الجهة بمحيطها، من أبرزها احداث طريق حزامية شمال مدينة توزر بطول 18 كلم وبتكلفة أولية تناهز 50 مليون دينار، والمشروع ما يزال في مرحلة الدراسة التمهيدية التفصيلية.ومن المنتظر ، ايضا، تهذيب 38 كلم من الطريق الوطنية رقم 20 من حدود ولاية قبلي الى حزوة، بعد انتهاء الدراسة وفي انتظار توفير الاعتماد المقدر ب 12,4 ملايين دينار، علاوة على انتهاء دراسة تهيئة 4 مسالك ريفية، وفي انتظار توفر الاعتماد.