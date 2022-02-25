روجي لومار: النجم يعيش فترة اعادة هيكلة و سنسعى لتحقيق الفوز على الترجي

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اوضح الفرنسي روجي لومار مدرب النجم الساحلي ان فريق جوهرة الساحل يعيش فترة صعبة واعادة هيكلة على جميع المستويات ومع ذلك فان الهدف الاساسي في لقاء الغد ضد الترجي الرياضي يبقى تحقيق الانتصار الذي يعد حاجة اكيدة لكل مكونات العائلة الموسعة للجمعية".وقال لومار خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب حمادي لعقربي برادس بمناسبة مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم "مقابلة الترجي تكتسي ابعادا عميقة على المستوى الشخصي بما انه سبق لي العمل في هذا النادي وهذا فخر كبير بالنسبة لي لكنني اليوم ادافع عن الوان النجم الساحلي. سنرفع شعار التحدي وقد اجتهدنا على مدار الايام السابقة من اجل التحضير بشكل جيد للمقابلة وننتظر بفارغ الصبر ردة فعل قوية من اللاعبين" مضيفا ان جمهور النجم يحتاج في هذه الفترة بالذات الى جرعة من التفاؤل والامل عبر تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد".وحول طبيعة المواجهة التي ستجمعه بمدرب الترجي الرياضي راضي الجعايدي، اشار الفني الفرنسي الى ان "ملاقاة الجعايدي تحمل في طياتها الكثير من الحنين من خلال الذكريات الجميلة التي جمعتنا وكذلك الانجازات المحققة واهمها لقب كاس امم افريقيا 2004، فالجعايدي من العناصر الذين لا يمكن نسيانهم ليس لمشواره مع المنتخب التونسي فقط وانما من خلال مسيرته المحترفة في انقلترا حيث ان النجاح هناك ليس بالامر الهين وهذا ما يعكس الرغبة في ملامسة النجاح".ومن جهته، اوضح لاعب النجم الساحلي محمد امين كشيش ان مباراة الغد ضد الترجي الرياضي ستكون صعبة قائلا في هذا السياق "عملنا على القيام بالتحضيرات اللازمة على جميع المستويات من اجل تحقيق الفوز".وأضاف ان النتائج التي حققها النجم الساحلي في المباراتين الاوليين بتعادله مع كل من شباب بلوزداد الجزائري وجوانينغ غالاكسي البوتسواني لا تعكس ما قدمناه من اداءمشيرا إلى أن مباراة الغد ستكون فرصة متجددة لكسب نتيجة ايجابية.وتابع "لقاء الترجي ينطوي على تحفيز ذاتي للاعبين وسنسعى الى ترجمة ذلك فوق الميدان من خلال تقديم مردود غزير للخروج بنتيجة إيجابية ستكون الانطلاقة الحقيقية للفريق في مشواره برابطة ابطال افريقيا".