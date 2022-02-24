الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلتها الاولى المقررة يومي السبت والأحد القادمين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:
المجموعة الأولى
السبت 26 فيفري 2022
في ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة - النادي البنزرتي
الحكم: كريم الخميري
في ملعب بئر لحمر البلدي
اتحاد تطاوين - نادي حمام الأنف
الحكم: فرج عبد اللاوي
الأحد 27 فيفري 2022
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - نجم المتلوي
الحكم: نضال بن لطيف
الاحد 6 مارس 2022
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي
المجموعة الثانية
السبت 26 فيفري 2022
ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان - الأولمبي الباجي
الحكم: نصر الله الجوادي
في ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - هلال الشابة
الحكم: وليد الجريدي
الأحد 27 فيفري 2022
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيش
الحكم: يوسف السرايري
السبت 5 مارس 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - النجم الساحلي
وتجدر الاشارة الى أنّ الجولة التاسعة ستكون منقوصة من مقابلتين ستجرى في وقت لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي في المسابقتين الافريقيتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية).
المجموعة الأولى
السبت 26 فيفري 2022
في ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة - النادي البنزرتي
الحكم: كريم الخميري
في ملعب بئر لحمر البلدي
اتحاد تطاوين - نادي حمام الأنف
الحكم: فرج عبد اللاوي
الأحد 27 فيفري 2022
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - نجم المتلوي
الحكم: نضال بن لطيف
الاحد 6 مارس 2022
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي
المجموعة الثانية
السبت 26 فيفري 2022
ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان - الأولمبي الباجي
الحكم: نصر الله الجوادي
في ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - هلال الشابة
الحكم: وليد الجريدي
الأحد 27 فيفري 2022
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيش
الحكم: يوسف السرايري
السبت 5 مارس 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - النجم الساحلي
وتجدر الاشارة الى أنّ الجولة التاسعة ستكون منقوصة من مقابلتين ستجرى في وقت لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي في المسابقتين الافريقيتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية).
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