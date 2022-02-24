الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة

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في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلتها الاولى المقررة يومي السبت والأحد القادمين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:في ملعب حمام سوسةأمل حمام سوسة - النادي البنزرتيالحكم: كريم الخميريفي ملعب بئر لحمر البلدياتحاد تطاوين - نادي حمام الأنفالحكم: فرج عبد اللاويفي ملعب بن قرداناتحاد بن قردان - نجم المتلويالحكم: نضال بن لطيففي ملعب الطيب المهيري بصفاقسالنادي الصفاقسي - الترجي الرياضيملعب سليمان البلديمستقبل سليمان - الأولمبي الباجيالحكم: نصر الله الجواديفي ملعب جرجيسالترجي الجرجيسي - هلال الشابةالحكم: وليد الجريديفي ملعب مصطفى بن جناتالاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيشالحكم: يوسف السرايريملعب حمادي العقربي برادسالنادي الافريقي - النجم الساحليوتجدر الاشارة الى أنّ الجولة التاسعة ستكون منقوصة من مقابلتين ستجرى في وقت لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي في المسابقتين الافريقيتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية).