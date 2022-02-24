حجز 8ر514 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر قادم من من إحدى الدول الأوروبية


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 15:44 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج من حجز 8ر514 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية، وذلك في إطار التصدي لتهريب المواد المخدرة إلى البلاد.

...

وافادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها الخميس، أن أعوان الديوانة قد اشتبهوا في تصرفات المسافر على مستوى أروقة التفتيش الدقيق، فتم إخضاعه إلى تفتيش بدني مما مكن من ضبط كيس بلاستيكي يحتوى على المادة المخدرة مخفية في ملابسه الداخلية.

وتم وفق المصدر ذاته ، تحرير محضر في الغرض، وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث، بعد استشارة النيابة العمومية.
..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241656



  2.12% (218216 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | |

الخميس 24 فيفري 2022 | 23 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:31
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-819°-916°-1014°-615°-7
  • Avoirs en devises
    23708,7

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,26830 DT        1$ =2,88756 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   1357,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   