حجز 8ر514 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر قادم من من إحدى الدول الأوروبية

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تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج من حجز 8ر514 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية، وذلك في إطار التصدي لتهريب المواد المخدرة إلى البلاد.وافادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها الخميس، أن أعوان الديوانة قد اشتبهوا في تصرفات المسافر على مستوى أروقة التفتيش الدقيق، فتم إخضاعه إلى تفتيش بدني مما مكن من ضبط كيس بلاستيكي يحتوى على المادة المخدرة مخفية في ملابسه الداخلية.وتم وفق المصدر ذاته ، تحرير محضر في الغرض، وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث، بعد استشارة النيابة العمومية.