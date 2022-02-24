بنزرت: قريبا استكمال الجزء الرابط بين منطقتي المبطوح وجرزونة من مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي

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أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية ببنزرت، نهلة مومن، ان الجزء الرابط بين منطقتي المبطوح وجرزونة من مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي شارف على الانتهاء.واوضحت ذات المصدر، في تصريح ل"وات"، ان هذا الجزء والبالغ طوله حوالي 38 كلم يضم مناطق جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، وكذلك المنطقة الصناعية بالعزيب والعالية واوتيك وغار الملح وراس الجبل وتبلغ جملة اعتماداته المالية 38 مليون دينار .واضافت، انه تم الانتهاء من تركيز انابيب الطريق السيارة للشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي من المبطوح الى منطقة جرزونة، وأيضا بمنطقتي منزل عبد الرحمان ومنزل جميل، وبناء 6 محطات لتخفيض الضغط ، بينما يجري استكمال انجاز 1 كلم من الشبكة بمنطقة راس الجبل وحوالي 200 متر بمنطقة غار الملح، الى جانب بناء محطة تخفيض للغاز بمصنع الخزف بمنطقة جرزونة .وبينت نفس المصدر ، ان الجزء الثاني من المشروع والرابط بين منطقتي المبطوح والخروبة، بلغت نسبة تقدم اشغاله 60 بالمائة بالنسبة لشبكة الغاز أنبوب 20 بوصة، وهو يمتد على طول 40 كلم ويربط معتمديات ماطر ومنزل بورقيبة وتينجة وبنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية، وتبلغ اعتماداته المالية 50 مليون دينار .ولاحظت رئيسة دائرة الشؤون العقارية، ان الملف العقاري للمشروع يسير بالنسق المطلوب على مستوى الحلول بمثل العمل الفني المنجز، وذلك بمتابعة لصيقة من قبل والي الجهة وبقية الهياكل المحلية والجهوية والمركزية المتدخلة.وكان رئيس المشروع، بلقاسم أولاد احمد، قد اوضح في تصريح سابق، ان مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته المالية الإجمالية 108 ملايين دينار، ويضمّ في جميع مراحله، من تونس الى بقية مناطق ولاية بنزرت مدّ طريق سريعة من أنابيب الفولاذ بطول حوالي 290 كلم الى جانب تركيز عدد هام من محطّات الربط وخزّانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية .يذكر ان جلسة عمل قطاعية انتظمت مؤخرا بمقرّ الولاية تحت إشراف والي الجهة، وخصّصت لمتابعة تقدم اشغال انجاز هذا المشروع، وذلك بحضور السلط المحلية والإدارات العمومية المتدخلة، أكّد خلالها الوالي على أهمية المتابعة الدورية لمثل هذه المشاريع الكبرى وضرورة التنسيق المحكم بين كافة المصالح، باعتبار دورها في تطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، وتزويد 15 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي.