قابس: تقدّم أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات بنسبة 70 بالمائة

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بلغت أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزرات من ولاية قابس، مرحلة إنجاز متقدمة بلغت نسبة 70 بالمائة، وفق ما أوردته الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيع المياه عقب زيارة ميدانية أدّاها الرئيس المدير العام للشركة، مصباح الهلالي، عاين خلالها سير أشغال المشروع الهام الذي سينتفع به حوالي 1.1 مليون ساكن من ولايات قابس ومدنين وتطاوين.ويندرج انجاز هذه المحطة ضمن البرنامج الاستراتيجي لتعزيز الموارد المائية بالجنوب الشرقي وتأمينها الى أفق 2035 وذلك بدعم منظومة تزويد ولايات قابس ومدنين وتطاوين بالماء الصالح للشرب.وستمكن محطة تحلية مياه البحر بالزارات، التي ستبلغ طاقة انتاجها 50 ألف م3 في اليوم قابلة للارتفاع الى 100 الف م3 في اليوم، من مجابهة الطلب الاضافي على المياه وتحسين نوعيتها بالولايات المذكورة، وتفادي النقص المسجل في السنوات الاخيرة في مياه الشرب خلال فترات الذروة الصيفية.