بطولة الدوحة للماسترز: أنس جابر تبلغ الدور ثمن النهائي

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بلغت لاعبة التنس التونسية أنس جابر الدور ثمن النهائي لبطولة الدوحة للماسترز (1000 نقطة) اثر فوزها على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة 61 عالميا بنتيجة 2-1 (1-6 و7-5 و6-3).وستلاقي أنس جابر المصنفة 10 عالميا في الدور القادم التشيكية تيريزا مارتينكوفا المصنفة 42 عالميا والتي تأهلت بدورها الى الدور ثمن النهائي اثر ازاحتها الهولندية اركنسا روس المصنفة 66 بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-4).يذكر أنّ أنس جابر كانت قد أعفيت من خوض الدور الأول الى جانب عدد من اللاعبات الأخريات على غرار البيلاروسية آرينا سابالينكا والبولونية ايغا سوياتاك والاسبانية باولا بادوزا واليونانية ماريا ساخاري والايستونية آنيت كونتافيت والاسبانية غابريني موغوروزا والتشيكية باربورا كريشنكوفا.