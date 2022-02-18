رابطة ابطال افريقيا:النجم الساحلي والترجي الرياضي يبحثان عن التالق خارج القواعد

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يبحث فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي، غدا السبت، عندما يواجهان خارج القواعد شباب بلوزداد الجزائري وجوانينغ غلاكسي البوتسواني على التوالي، في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم، عن العودة بنقاط الفوز لتعزيز حظوظهما في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي.وسيخوض زملاء الحارس المخضرم ايمن البلبولي مباراة الغد ضد غالاكسي البوتسواني بخيار وحيد الا وهو الفوز بعد ان اكتفى في الجولة الاولى بالتعادل في رادس مع شبيبة القبائل الجزائري بما سيدفع بفريق جوهرة الساحل الى المجازفة بالهجوم من اجل الظفر بنقاط الفوز التي من شانها ان تبقي حظوظه كاملة في المراهنة على احدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور الموالي.وتتجه نية الجهاز الفني للنجم الساحلي بقيادة الفرنسي روجي لومار الى اعادة الثقة في اغلب عناصر التشكيلة الاساسية التي واجهت شباب بلوزداد مع بعض التغييرات على مستوى الرسم التكتيكي وكذلك في مستوى وسط الميدان في ظل احتجاب اللاعب مالك بعيو في لقاء الغد وهو ما يطرح ورقات بديلة وسيناريوهات ممكنة من ذلك التعويل على الكاميروني مبي او اسامة عبيد وهي احتمالات ستبقى محل غموض الى اخر حصة تدريبية سيجريها زملاءبن عيادة في مدينة فارنستاون.ومهما يكن من امر اختيارات لومار فان وسط ميدان النجم الساحلي سيتحمل اعباء المباراة المرتقبة في ظل حرص غالاكسي البوتسواني على رد الفعل اثر خسارته الثقيلة برباعية نظيفة امام الترجي الرياضي. وستكون عملية اجهاض المحاولات البوتسوانية اولى مهام خط الوسط، كما سيكون الخط الخلفي للنجم الساحلي مدعوا الى التحلي باليقظة التامة وتفادي اخطاء المحاصرة والتمركز من اجل تحقيق الفوز.ولاشك ان تحقيق الهدف المنشود يمر عبر مردود هجومي افضل من ذلك الذي ظهر به زملاء ايهاب المساكني في لقاء رادس. وينتظر ان يدخل الاطار الفني بعض التغييرات على مستوى تركيبة الخط الامامي في ظل المردود المتواضع لللاعب سليمان كوليبالي وذلك بالتعويل على بونغونغا او ابراهام وايو لاضفء نجاعة هجومية افضل لفريق جوهرة الساحل.وتنطلق مباراة النجم الساحلي وجوانينغ غالاكسي البوتسواني على الساعة الخامسة مساء بقيادة طاقم تحكيم موريسي يتالف من احمد امتهاز هيرالال كحكم ساحة بمساعدة رام بابا جي وجون مارك جيف بيتيا.ويخوض الترجي الرياضي، من جهته، مباراته مع شبيبة القبائل بمعنويات مرتفعة وبانتظارات كبيرة بعد الاداء المحترم الذي قدمه يوم السبت الماضي والفوز العريض الذي حققه ضد جوانينغ غالاكسي. وسيكون حوار الغد ضد شباب بلوزداد الجزائري محرارا جديا على جاهزية الفريق وتطوره بعد توقف النشاط الرسمي لفترة طويلة امام منافس قوي ومتكامل - يحتل صدارة البطولة الجزائرية - ويبقى قادرا على خلق الفارق كلما لعب على ارضية ميدانه.وكان زملاء بن شريفية تقابلوا مع فريق بلوزداد في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية وكان التاهل الى نصف النهائي من نصيب الترجي الرياضي بالركلات الترجيحية بعد انتهاء حوار الذهاب بفوز الفريق الجزائري على ارضه 2-0 وكسب الترجي الرياضي لحوار الاياب بنفس النتيجة.ويتطلع الترجي الرياضي الى تحقيق الفوز في ملعب 5 جويلية بالجزائر من اجل المحافظة على صدارة المجموعة فيما سيحاول الفريق الجزائري استغلال فرصة ظهوره على ارضه وجماهيره بهدف الارتقاء الى الصدارة وتاكيد قدرته على لعب دور بارز في هذه المسابقة.وينتظر ان يحافظ المدرب راضي الجعايدي على نفس العناصر التي خاضت مباراة الجولة الاولى مع امكانية تغيير او اثنين على اقصى تقدير من اجل مزيد تحسين الاداء الدفاعي لا سيما في ظل سعي الفريق الجزائري الى عدم التفريط في نقاط الفوز على ارضه.وتبدو حظوظ غيلان الشعلالي وافرة في اللعب كاساسي في هذه المباراة باعتبار قيمة هذا اللاعب سواء على مستوى افتكاك الكرة او المساهمة في عملية التنشيط الهجومي.يذكر ان مباراة الترجي الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري ستدور على ارضية ملعب 5 جويلية بالجزائر انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا وسيديرها الحكم المصري محمد عادل بمساعدة مواطنيه سمير جمال سعد (مساعد أول) وأحمد توفيق علي (مساعد ثان).