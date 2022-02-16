باجة: توقيع اتفاقية بين غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي وبرنامج "تراس" لبعث مائة مؤسسة بجندوبة

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تم مساء اليوم الاربعاء بمقر غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي بمدينة باجة، إمضاء اتفاقية بين الغرفة وبرنامج "تراس" جندوبة (برنامج دعم خلق موارد الرزق في القطاع الفلاحي بالوسط الريفي)، تهدف إلى بعث مائة مؤسسة في الوسط الريفي بولاية جندوبة، بتكلفة مليون ومائتي ألف أورو بين سنتي 2021 و2023.ويتميز برنامج دعم خلق موارد الرزق في القطاع الفلاحي في الوسط الريفي "تراس"، وهو برنامج للبنك العالمي، بسرعة إنجاز المشاريع، واختيار المنتفعين الذين يتمتعون بامتيازات مالية وعينية وفنية تقدر ب30 بالمائة من قيمة المشروع، شرط قبول ملفات مشاريعهم وتمويلهم من مؤسسة مالية تونسية، وهدفه الأساسي تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وزيادة إنتاجية المنتجين الصغار، ودعم القدرات التنافسية للمنظمات المهنية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتسهيل ولوجها للمعارف والتجديد والخدمات المالية ويوفر البرنامج تمويلا يتراوح بين 75 و300 ألف دينار للمشروع الواحد.وصرح شريف لشناني، رئيس غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن البرنامج من شأنه دعم نسيج المؤسسات الصغرى بولاية جندوية، وأن يمكن الباعثين الشبان من الانطلاق في إنجاز مشاريعهم بدعمهم بنسبة هامة من قيمة المشروع، تتوزع بين 14 بالمائة تمويل نقدي و16 بالمائة مساعدات عينية مختلفة.وأفاد بأن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم تنص خاصة على دور الغرفة في التعاون في تحديد المستهدفين، وتسويق الفكرة لاستغلال الفرصة لفائدة شباب ولاية جندوبة لتثبيتهم في أراضيهم والابتعاد عن الهجرة، وبعث جيل جديد من الفلاحين، مضيفا أن الغرفة ستسعي إلى أن يشمب هذا المشروع ومشاريع مماثلة كل ولايات الشمال الغربي.وقالت كاتيا رقزوني، رئيسة مشروع "تراس" جندوبة، ل"وات"، من جهتها، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم روابط التعاون مع غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي بهدف تحديد المنتفعين والمؤسسات التى يمكن مرافقتها في مجال الفلاحة بالوسط الريفي بجندوبة ضمن هذا البرنامج مع البنك العالمي، مبينة أنه يجري حاليا التركيز على إنجاح المرحلة النموذجية الأولى من المشروع لبعث عشرة مشاريع قبل الوصول إلى تحقيق الهدف النهائي للمشروع، وهو بعث مائة مؤسسة فى كل المجالات الفلاحية، ومنها تجميع الحبوب.وأكدت أنه يمكن في مرحلة قادمة توسيع المشروع أو بعث مشاريع مماثلة بولايات أخرى بتونس.