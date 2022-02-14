إرجاع النفايات الإيطالية المورّدة بطريقة غير شرعيّة إلى تونس إلى البلد المصدر ابتداء من يوم 19 فيفري 2022


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 17:14 قراءة: 0 د, 6 ث
      
إرجاع النفايات المورّدة بطريقة غير شرعيّة، منذ سنة 2020، إلى البلد المصدر، إيطاليا، ابتداء من 19 فيفري 2022.


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