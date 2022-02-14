إرجاع النفايات المورّدة بطريقة غير شرعيّة، منذ سنة 2020، إلى البلد المصدر، إيطاليا، ابتداء من 19 فيفري 2022.
إرجاع النفايات الإيطالية المورّدة بطريقة غير شرعيّة إلى تونس إلى البلد المصدر ابتداء من يوم 19 فيفري 2022
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الاثنين 14 فيفري 2022 | 13 رجب 1443
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