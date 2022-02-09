يوسف بوزاخر: "ما من أحد في مجلس القضاء العدلي عارض رفع الحصانة عن البشير العكرمي"

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قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إنه "ما من أحد في مجلس القضاء العدلي عارض رفع الحصانة عن البشير العكرمي، انسجاما مع قرار المجلس بإيقافه عن العمل، وإحالة الملف على النيابة العمومية"وأكّد في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الاربعاء، في ردّ على تصريحات المحامي عبد الناصر العويني في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم، أنه "لم يحصل مطلقا إسداء تعليمات لأي جهة كانت في علاقة بملفات قضائية، مهما كان نوعها" .ودعا بوزاخر إلى "ضرورة الكف عن تشويه المجلس وأعضائه واستباحة المؤسسة الدستورية "لأغراض لا تخدم العدالة وكشف الحقيقة في قضايا الاغتيالات السياسية".وكان عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، الناصر العويني، قد علّق على قرار المحكمة الإدارية إلغاء قرار إيقاف بشير العكرمي عن العمل، واعتبره دليلا على تورط المجلس الأعلى للقضاء في التغطية عليه ومحاولات التستر وطمس الحقائق، مبينا أنه من غير المعقول أن يصدر خيرة القضاة التونسيين قرارا خاطئا إجرائيا وقانونيا يسمح للمحكمة الإدارية بالطعن فيه.كما ذكّر بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، صوت ضد رفع الحصانة عن القاضي بشير العكرمي، وهو ما يحول دون تتبعه، معلنا عن جملة من التحركات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة تتمثل في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء غدا الخميس، وأخرى أمام محكمة الاستئناف يوم الجمعة وأمام منزل راشد الغنوشي يوم السبت.يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد أعلن ليلة السبت الماضي عن حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا انه أصبح في عداد الماضي.ليلى