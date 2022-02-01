النادي الصفاقسي : الحاق سبعة لاعبين بالقائمة الافريقية


Publié le Mardi 01 Février 2022 - 14:45 Lecture 0 min, 19 sec
      
اعلن النادي الصفاقسي عن الحاقه سبعة لاعبين بالقائمة الافريقية للمشاركة في كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.

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هؤلاء اللاعبون هم حسين علي ومليك رايح ومحمد هشام النقاش واسماعيل دياكيتي وعبد الرحمان توري واياد بالوافي ونافع لمين.

ويخوض النادي الصفاقسي دور المجموعات الى جانب اهلي طرابلس الليبي وبيراميدس المصري وزناكو الزمبي (المجموعة الاولى).
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ويستهل النادي الصفاقسي، دور المجموعات، يوم 13 فيفري الجاري، باستضافة فريق زناكو الزمبي.



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