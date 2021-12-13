وزارة التجهيز والإسكان تدعو أصحاب الأراضي المشمولين بعدد من المشاريع الطرقية الى تقديم طلبات لتسوية وضعياتهم

دعت وزارة التجهيز والإسكان، الاثنين، أصحاب الأراضي المشمولين بعدد من المشاريع الطرقية بولايات صفاقس ونابل وأريانة وتونس إلى تقديم طلبات لتسوية وضعياتهم.



وتشمل هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أصحاب الأراضي المشمولين بكل من مشروع بناء 8 جسور على مستوى التقاطع مع الطريق الحزامية كلم 4 بمدينة صفاقس، ومشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس، ومشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 بين نابل و قليبية و منعرج قربة، ومشروع أشغال الطريق الشعاعية X4 و محول (X4-X20) بولايتي أريانة و تونس

وافادت الوزارة، أنه تم إحداث لجان جهوية بالولايات المعنية لتلقي طلبات الأشخاص المشمولين بهذه المشاريع المتعلقة بالأضرار الاجتماعية إلى غاية يوم 10 جانفي 2022

وذكرت بأن الاستجابة لطلبات جبر الأضرار لا تتم بصفة آلية بمجرد تقديم الطلب، بل ستتم دراسة الملفات حالة بحالة من قبل اللجان المذكورة

وأضاف المصدر ذاته ،أنه بالإمكان الاتصال بالمكلف بآلية التصرف في الشكاوي بمصلحة الشؤون العقارية والأرشيف لكل إدارة جهوية للتجهيز و الإسكان معنية بانجاز المشروع، لتقديم الطلبات ولمزيد الاستفسار.





