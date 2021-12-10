صفاقس: في غياب مجلسها المنحل.. بلدية الشيحية تقرّر عقد اجتماع عام بالمواطنين لإعداد برنامج الاستثماري لسنة 2022

وات - أفاد الكاتب العام لبلدية الشيحية (ولاية صفاقس)، عادل بالرحومة، اليوم الجمعة، بأن البلدية قرّرت في غياب مجلسها المنحل، وتواصل الاستعدادات لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب مجلس بلدي جديد، عقد اجتماع عام بالمواطنين ومكونات المجتمع المدني الأحد القادم الموافق ليوم 12 ديسمبر الجاري، وذلك بغاية إعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2022.



وقال بالرحومة، في تصريح أدلى به لـ(وات)، إن قرار إدارة البلدية بعقد هذا الاجتماع التشاركي المعدل في صيغته بسبب الظروف الاستثنائية (انحلال المجلس) يستند إلى تكليف من والي صفاقس يتمثل في الإذن لكاتب عام البلدية بتسيير مصالحها والقيام بالنفقات التي لا تحتمل التأخير، وذلك بمقتضى الفصل 209 من مجلة الجماعات المحلية.



كما يستند القرار إلى عملية تنسيق مسبقة مع مكونات المجتمع المدني بمنطقة الشيحية وموافقة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الذي يتولى تمويل المشاريع البلدية، فضلا عن ضرورة عقد اجتماع إعداد برنامج استثمار بلدي للسنة القادمة في الآجال أي قبل موفى السنة الجارية علما وأن انتخابات مجلس بلدي جديد ستتم في أوائل السنة القادمة.

وأضاف كاتب عام بلدية الشيحية قوله إن تمويل برنامج الاستثمار البلدي مرتبط ليس فقط بالآجال ولكن كذلك بمؤشر تقييم الأداء الصادر عن رئاسة الحكومة والذي بينت نتيجته، المعلن عنها أمس الخميس، عن حلول بلدية في المرتبة الأولى جهويا والخامسة وطنيا وهو ما يؤهلها لنيل المصادقة على مشاريعها المقترحة.

واعتبر أن أهمية الاجتهاد في عقد الاجتماع مضاعفة إذ تكمن في تلافي فوات الآجال وفي المحافظة على مكانة البلدية في سلم التقييم (مؤشر تقييم الأداء) وهو ما يمكن من "تلافي سنة بيضاء دون مشاريع للمنطقة" وتوفير برنامج استثمار بلدي يشتغل عليه المجلس البلدي الجديد بعد تسلمه المهام.

ووجه عادل بالرحومة دعوة لكافة المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني بمنطقة الشيحية للمشاركة بكثافة في اجتماع الأحد القادم الذي سخرت له قاعة كبرى للمؤتمرات "بغاية ضمان مشاركة مجتمعية واسعة واحترام مقتضيات البروتوكول الصحي"، بحسب تعبيره.



وينتظر أن تصل القيمة المالية لبرنامج الاستثمار البلدي لبلدية الشيحية بعنوان سنة 2022 إلى مليون و407 آلاف دينار بالإضافة إلى المشاريع المتواصلة في البنية الأساسية التي سيتم تناولها بالدرس في الاجتماع، علما وأن قيمتها المالية تقدر بمليون دينار.



وأفاد عادل بالرحومة أن من المشاريع الكبرى المتواصلة، التي سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بها في غضون الأسبوع القادم، مشروع مشترك مع بلدية قرمدة ويتمثل في صيانة طريق الطلبي على طول 3.5 كيلومتر بقيمة مليون و200 ألف دينار ويتضمن أشغال تنوير عمومي كامل، وتعبيد بالخرسانة الاسفلتية، وتهيئة مفترق كان يعد نقطة سوداء (تقاطع مع طريق)، وترصيف وتشجير.



وكان المجلس البلدي بالشيحية انحل في 9 نوفمبر الفارط بسبب تقديم 13 عضو استقالتهم الجماعية والمتزامنة.

وينتظر أن يقع انتخاب مجلس جديد في 30 جانفي المقبل، علما وأن ثلاث قائمات انتخابية (قائمتان مستقلتان وقائمة .حزبية لحركة النهضة) تتنافس على مقاعد المجلس الـ24، وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخميس.





