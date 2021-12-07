" كونكت الدولية" تنظم الثلاثاء زيارة إلى السنغال بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة إقتصادية

تنطلق، الثلاثاء، الزيارة، التّي تنظمها منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة الدوليّة (كونكت الدوليّة) إلى عاصمة السنغال دكار بمشاركة أكثر من 60 مؤسّسة اقتصادية تنشط في مجالات مختلفة من أهمّها الخدمات الصحيّة والاتصالات والتجارة الدوليّة والهندسة وغيرها من القطاعات الواعدة بالنسبة للوجهة الإفريقية عموما ولدولة السنغال خصوصا.



وأوضحت "كونكت الدولية"، في بلاغ اصدرته، الثلاثاء، أنّ برنامج الزيارة، التي تتواصل إلى غاية يوم 12 ديسمبر 2021، يتضمن أشغال المنتدى الإقتصادي السينغالي، الذّي يهدف إلى تشخيص فرص تبادل الخبرات ودفع نسق الاستثمار بين الدولتين.

وسيتم عقد جملة من اللقاءات الثنائية بين عدد من المؤسّسات السينغالية والتونسية بالمناسبة وتنظيم زيارات ميدانية إلى كبرى المجامع الاقتصادية والصناعية الناجحة والتعرف على عدد من المؤسسات التونسية المنتصبة بدكار. كما سيكون للوفد التونسي عدد من اللقاءات مع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار في الحكومة السينغالية.



وتهدف الزيارة "إلى تطوير الشراكة في قطاع التعليم العالي، باعتبار أن تونس تمثل قطبا رائدا في هذا المجال مع السعي إلى تسهيل وصول الطلبة الأفارقة إلى الجامعات التونسية"، وفق ما أورده المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة الى أن السنغال تعد ثاني أكبر شريك تجاري إفريقي لتونس سنة 2020 وتحقق نسبة نمو سنوية تجاوزت 6،5 بالمائة مما جعلها أحد أهم الأقطاب الاقتصادية في المنطقة و في العالم.



