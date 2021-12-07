صفاقس : "من المنتظر ان تفضي المشاورات الجارية الى بوادر ايجابية لحل أزمة النفايات في الجهة" (الاتحاد الجهوي للصتناعة والتجارة)

وات - من المنتظر أن تفضي المشاورات الجارية منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بين الوفد المفاوض باسم جهة صفاقس المتكوّن من المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف ومنظمة الفلاحين وممثلين عن جمعيات ومكونات المجتمع المدني بصفاقس، الى بوادر ايجابية لحلّ ازمة النفايات التي تعيش على وقعها جهة صفاقس منذ 70 يوما والتي سوف يصدر خلال الساعات القليلة القادمة بيانا بشانها، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، سليم المراكشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وقد تم خلال جلسة عمل، انعقدت امس الاثنين، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعت الوفد المفاوض باسم جهة صفاقس حول أزمة النفايات ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة البيئة، تدارس مقترحات تقدم بها الوفد الحكومي للوفد المفاوض عن جهة صفاقس بخصوص حلّ أزمة النفايات بصفاقس التي تعيش تحت وطاتها الجهة منذ 27 سبتمبر المنقضي، زمن غلق المصبّ المراقب بالقنة من معتمدية عقارب.

يذكر انه في إطار متابعة الوضع البيئي بجهة صفاقس والمساعي التي تبذل لتسوية الاشكاليات العالقة، اكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، خلال زيارة أدّاها يوم الاحد 5 ديسمبر الى ولاية صفاقس، التقى خلالها بعدد من مكونات المجتمع المدني بعقارب على "ان كل المساعي التي بذلتها مختلف الأطراف أفضت إلى بلورة حل سيتم الإعلان عنه لاحقا"، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية صفاقس.

ويبدو حسب ذات المصدر، ان الحل يكمن في تهيئة مصبّ وقتي جديد يقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين و تحديدا كلم 62 ( من معتمدية منزل شاكر ) ويبعد على الطريق الرئيسية حوالي 10 كلم في أرض تابعة للدولة مساحتها شاسعة وبعيدة على جميع التجمعات السكانية و سيقع تخصيص و تهيئة جزء منها كمصب ّوقتي لحل أزمة النفايات في ولاية صفاقس إلى حين انتهاء أشغال مركز التثمين بنفس المكان.



