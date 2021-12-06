تشغيل محطّة فولطوضوئيّة للاستهلاك الذاتي لفائدة وحدة خاصّة لإنتاج الأجبان الخميس القادم

وات - سيتم تشغيل المحطّة الفولطوضوئيّة بطاقة 85 كيلواط كرات موجّهة للاستهلاك الذاتي لفائدة مصنع الأجبان "مركزيّة موّاد الحليب- السواني" بطبربة من ولاية أريانة الخميس 9 ديسمبر 2021 وسيتم ربط المحطّة بشبكة الكهرباء ذات الضغط المتوسط.



ويتعلّق الأمر بمشروع شراكة استراتيجيّة تونسيّة/ألمانية قام بإنجازه المزوّد الألماني "أي بي سي" و"كرافت وارك رينوفبال باور سلوشن جي أم بي أيتش" وشريكها التونسي "صولار إينرجي سيستام". ومن المتوقع أن يستفيد المشروع، الممول عن طريق قرض من الاتحاد الدولي للبنوك، الشريك ضمن برنامج "سانراف" تونس، من دعم الاستثمار للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.



وستمكن المحطّة، ما إن يتم تركيزها على سطح الوحدة الانتاجية، من تغطية إلى حدود 60 بالمائة من حاجة الوحدة الإنتاجية من الطاقة الكهربائيّة خلال الأيّام المشرقة والتقليص بالتالي من استهلاك الكهرباء من الشبكة بنسبة 30 بالمائة سنويا، بحسب ما أكّده الشركاء في المشروع في بلاغ مشترك.



وسيتم ضخ الطّاقة الزائدة عن الحاجة، التّي تقوم المحطّة الفولطوضوئية بتوليدها، في شبكة الكهرباء. "فضلا عن أنّه استثمار ذي مردودية فإن النظام الفولطوضوئي سيعمل على التقليص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لوحدة تصنيع الاجبان السواني" بنحو 70 طنا سنويّا" بحسب المصدر ذاته.



في واقع الأمر تمّ بناء هذه الشراكة الاستراتيجية التونسيّة الألمانية منذ سنة 2020 بين، "كرافت وارك" المتخصصصة في تطوير وتنفيذ الحلول المتعلّقة بالطاقة الشمسيّة المشخّصة لفائدة التطبيقات المرتبطة بالشبكة وخارج الشبكة والشركة التونسيّة للهندسة لإرساء مشاريع الطاقات المتجددة الجاهزة "صولار إينرجي سيستام".



وقام الطرفان بتكريس مهارتهما وتجاربهما إن على المستوى الدولي أو المحلي بهدف تطوير وتنفيذ، سويّا، محطّات فولطوضوئيّة لفائدة الاستهلاك الذاتي للقطاع الصناعي والتجاري في تونس.



غاية الشريكان، أيضا، إرساء أنظمة فولطوضوئية ذات مردودية وموثوقة تلائم الحاجيات من الطاقة الكهربائيّة للمستهلكين وللتشاريع التونسيّة.



وتحدث مدير عام "مركزيّة موّاد الحليب سواني"، وليد قحبيش، عن المصنع العائلي المعروف بأجبانه الأوروبيّة ذات الجودة الموجّهة إلى السوق المحليّة، عن المؤسسة وعن اسباب التوجّه نحو الطاقات المتجددة.

"إثنين من بين قيمنا الاساسيّة هو الاستدامة البيئيّة والماليّة لذلك نسعى لنكون أكثر استقلاليّة عن الطاقات الأحفوريّة والتقليص بشكل هام من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. لقد شجعنا تصوّر المحطة الفولطوضوئية المقدم من "كرافت وارك" وصولار إينرجي للقيام بخطوة كبيرة إلى الأمام والاستثمار ليكون لنا انتاجنا الخاص من الطاقة باعتماد طاقة الشمس".



واعلن مدير الاسواق الجديدة لدى كرافت وارك، رومان برنزانيك، "نحن سعداء بشراكتنا مع صولار إينرجي وتنفيذ أوّل محطّة فولطوضوئيّة مرجعيّة في تونس، التّي نأمل أن تسمح بنشاط مستديم لكل الشركاء في المشروع".



وأضاف "نحن ، خصوصا، فخورين بالاسهام في التحوّل الطموح لتونس نحو الطاقات المتجددة والنجاح والقيم الاساسيّة للسواني عبر الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون".



وأعلن الرئيس المدير العام لصولار إينرجي سيستام،ن علي كنزاري أنّه اعتبارا للإشعاعات الشمسيّة الهامّة والظروف الجيّدة لتونس فإنّ آفاق المحطّات الفولطوضوئيّة في تونس تعد واعدة. وإلى حد الأى فقد ربط بعض المحطّات الفولطوضوئيّة بالشبكة ذات الضغط المتوسط ونحن في انتظار أن يحقق هذا الجزء من السوق اقلاعه خلال السنوات القادمة.لقد أتىت شراكتنا مع كرافتوارك وارساء أوّل مشروع مرجعي مشترك لنا في الوقت المناسب".



وقد تمّ اعتماد المحطّة الفولطوضويّة لفائدة وحدة "السوان"ر كمشروع واجهة. المشروع المنجز في اطار برنامج لأجل الطّاقات المتجددة وتمّ تنسيقه مع الوكالة الألمانية للطاقة بدعم من وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية في اطار المبادرة.



