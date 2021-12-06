القصرين: حجز 1440 لترا من الزيت النباتي المدعم

وات - تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين رفقة اعوان حرس المرور، نهاية الاسبوع المنقضي، من الحجز الفعلي ل1440 لترا من الزيت النباتي المدعم (120 صندوقا) كانت معبأة على متن شاحنة



واوضحت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في تصريح ل(وات) انه تبين ان الشركة صاحبة البضاعة تقوم بالاتجار بالزيت النباتي المدعم بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من قبل الجهات المختصة



وذكرت ذات المصالح أنه تم إعادة ضخ هذه الكمية بالمسالك القانونية في انتظار بيعها و ايداع ثمنها بالخزينة العامة للدولة والقيام بالاجراءات العدلية ضد الشركة المخالفة والعقوبات الادارية اللازمة في شأنها.



وبينت في سياق متصل أن هذه العملية تمت في إطار تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بتشديد الرقابة على مسالك توزيع المواد المدعمة خاصة الزيت النباتي، وتكثيف الاعمال الرقابية على الطرقات .



