الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري: 20بالمائة من النساء الحوامل لا يتمكن من النفاذ الى خدمات الصحة الانجابية والجنسية

وات - لا تتمكن امرأة واحدة على مجموع 5 نساء من النفاذ الى خدمات الصحة الجنسية والانجابية اثناء فترة الحمل نتيجة تراجع الخدمات المسداة في المجال، وفق ما افاد به الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حبيب غديرة.



وذكر غديرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، ان نسبة النساء اللواتي لا تحصلن على الحاجيات الجنسية والانجابية تبلغ 20 بالمائة بعدما كانت في حدود7بالمائة فقط خلال 2010، مبينا أن الخدمات غير الملباة في فترة الحمل تشمل الاجهاض وتوفير وسائل منع الحمل والمتابعة الطبية...



وكشف ان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أطلق برنامجا وطنيا للصحة الانجابية يمتد من 2021 الى 2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، معتبرا، ان تراجع الخدمات المسداة في اطار الصحة الانجابية يمثل نتيجة لنقص الامكانيات.



في سياق آخر ، ذكر الرئيس المدير العام للديوان، ان مجمل المؤشرات المرتبطة بالصحة الجنسية تقهقرت، ذلك ان عدد الاشخاص الحاملين لمرض السيدا الخاضعين للمتابعة الطبية لم يتحاوز 1200 مصابا من مجموع 4الاف مريض بما يعني وجود حوالي 3 الاف حامل للفيروس لا يرغبون في ان يكونوا محل متابعة طبية رغم ان الديوان يوفر لهم عديد المراكز للتقصي بصفة مجانية في اطار السرية التامة.



ولفت الى ان حاملي فيروس الايدز جراء اصابتهم من حقن المخدرات صاروا يمثلون نسبة 20 بالمائة من المصابين بالمرض بعد ان كانوا في حدود 6بالمائة فقط، منبها، من ان عديد المرضى يمتنعون عن الكشف لدى تعرضهم للاصابة خشية من المجتمع رغم وجود مراكز تؤمن سرية عمليات التقصي.



