القصرين: إنفجار لغم في منطقة أولاد هلال المحاذية لجبل سمامة وإصابة إمرأة بإصابات خفيفة

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 10:24 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وات - أسفر إنفجار لغم أرضي، صباح اليوم الأحد ، على مستوى منطقة اولاد هلال المحاذية لجبل سمامة في سبيطلة من ولاية القصرين عن اصابة امراة بإصابات خفيفة على مستوى الساق بشظايا اللغم وقد تم نقلها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة .

وبين المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني في تصريح ل(وات) أن المرأة المصابة تخضع حاليا للفحوصات اللازمة للتثبت من سلامتها واصفا حالتها بالمستقرة .

وكانت المرأة قد تحولت هذا الصباح الى المرتفع المذكور على متن دابة لجلب الحطب أين انفجر عليها اللغم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237367



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
Babnet
15°
 Babnet17° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1013°-817°-1219°-1215°-11
  • Avoirs en devises
    20294,7

  • (3 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,25881 DT        1$ =2,91559 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 dec)   996,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   