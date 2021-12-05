القصرين: إنفجار لغم في منطقة أولاد هلال المحاذية لجبل سمامة وإصابة إمرأة بإصابات خفيفة

وات - أسفر إنفجار لغم أرضي، صباح اليوم الأحد ، على مستوى منطقة اولاد هلال المحاذية لجبل سمامة في سبيطلة من ولاية القصرين عن اصابة امراة بإصابات خفيفة على مستوى الساق بشظايا اللغم وقد تم نقلها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة .



وبين المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني في تصريح ل(وات) أن المرأة المصابة تخضع حاليا للفحوصات اللازمة للتثبت من سلامتها واصفا حالتها بالمستقرة .



وكانت المرأة قد تحولت هذا الصباح الى المرتفع المذكور على متن دابة لجلب الحطب أين انفجر عليها اللغم.



