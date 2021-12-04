البطولة الافريقية للكاراتي بالقاهرة - ذهبية واربع فضيات وخمس برنزيات في اليوم الثاني

توج لاعب الكاراتي محمد العياط ( كوميتي فردي أواسط -55 كغ ) بلقب بطل افريقيا و الميدالية الذهبية في اليوم الثاني من البطولة الافريقية للكراتي بالقاهرة (مصر). وتحصل المنتخب التونسي في اليوم الثاني على ذهبية واربع فضيات وخمس برنزيات.

واعلن رئيس الجامعة للكاراتي حسن القربي عن حصيلة مشاركة المنتخب الوطني التونسي للكراتي في اليوم الثاني من البطولة الافريقية للكراتي.



وجاءت النتائج كالاتي

- كوميتي فردي أواسط -55 كغ /محمد العياط بطل افريقيا (الميدالية الذهبية).

- كوميتي فردي وسطيات +59 كغ /اسراء بالطيب ( الميدالية الفضية)

-كوميتي فردي أصاغر +70 كغ /ريان الغزواني (الميدالية الفضية)

-كوميتي فردي صغريات +54 كغ /رنيم بن حسن (الميدالية الفضية)

-كوميتي فردي أصاغر -63 كغ /محمد بن مبروك (الميدالية الفضية)

-كوميتي فردي وسطيات -53 كغ /شهد الواتي (الميدالية البرنزية)

-كوميتي فردي أكابر +84 كغ /احمد خذر (الميدالية البرنزية).

-كوميتي فردي أصاغر -52 كغ /محمد ايهاب ضيف الله (الميدالية البرنزية)

-كوميتي فردي أصاغر -57 كغ /سيف الدين النجار (الميدالية البرنزية)

-كوميتي فردي أصاغر -70 كغ /ايوب بن سعيد (الميدالية البرنزية)

وتتواصل المنافسات غدا كالاتي .

كوميتي فردي أكابر -84 كغ / ثامر سليماني الترشح للدور النهائي

كوميتي فردي كبريات + 68 كغ / شهيناز الجمي الترشح للدور النهائي



