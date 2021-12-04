كاس العرب - المنتخب التونسي يشرع في تحضيراته للقاء الامارات ومعلول والشيخاوي يواصلان التاهيل الخاص

(من مبعوث وات حسني الغربي )- أجرى مساء اليوم السبت المنتخب التونسي،حصة تدريبية، شرع من خلالها في التحضير للقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكاس العرب الذي سيجمعه بنظيره الإماراتي يوم الاثنين انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس بملعب الثمامة، حيث ستكون المباراة المرتقبة جد حاسمة لتحديد المنتخبين اللذين سيتاهلان إلى الدور ربع النهائي.



واحتضن ملعب العقلة الحصة التدريبية للمنتخب التونسي التي شارك فيها كل اللاعبين. وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التي خاضت مباراة الأمس، وقد أجرت تمارين خفيفة، والثانية تمرنت بصفة عادية.



وينتظر ان يجري الجهاز الفني للمنتخب التونسي بعض التغييرات الفنية والتكتيكية من اجل تعزيز النزعة الهجومية في المردود الجماعي، بما ان المنتخب سيكون أمام حتمية تحقيق الانتصار اذا رغب في المرور إلى الدور ربع النهائي لكاس العرب التي تحتضنها الدوحة إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.



وواصل اللاعبان علي معلول وياسين الشيخاوي خلال الحصة التدريبية لهذا المساء، برنامجهما التأهيلي وذلك بالركض حول الملعب تحت متابعة الجهاز الطبي و المعد البدني.



وسيختتم زملاء اللاعب حنبعل المجبري غدا الأحد تحضيراتهم للقاء الإمارات بإجراء حصة اخيرة انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء، تسبقها الندوة الصحيفة للمدرب منذر الكبير.



وكان المنتخب التونسي انهزم يوم أمس بمناسبة الجولة الثانية أمام سوريا، ويحتل المركز الثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط متقدما على منتخب سوريا بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة (+2 لتونس و+1 لسوريا) فيما يحتل المنتخب الاماراتي المركز الاول برصيد 6 نقاط وتاتي موريتانيا في المركز الاخير بلا ادنى نقطة.



