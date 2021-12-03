المهدية: تأجيل الفروض التأليفية بإحدى إعداديات المهدية بسبب تفشي عدوى كورونا

وات - أجلت المدرسة الإعدادية بالزهراء من ولاية المهدية، الجمعة، كافة الفروض التأليفية إلى غاية يوم 13 ديسمبر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الوسط المدرسي.



وكانت إعدادية الزهراء قد سجلت، الثلاثاء المنقضي، 21 إصابة بالفيروس التاجي في صفوف التلاميذ، مما دعا إدارة المدرسة لاتخاذ قرار تأجيل الفروض.



وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ248 عينة، صدرت اليوم الجمعة، تسجيل 21 إصابة جميعها بالوسط المدرسي بمركز الولاية، إلى جانب حالة وفاة واحدة بمنطقة أولاد الشامخ.



وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25818 إصابة من بينها 24929 حالة شفاء و776 حالة وفاة و113 حالة نشطة (حاملة للفيروس).



وتلقى 1001 مواطن، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 628 انتفعوا بالجرعة الأولى و292 بالجرعة الثانية و74 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 7 مواطنين تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.



