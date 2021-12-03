الشركة التونسية للملاحة-نقل بضائع: تاجيل رحلة الباخرة صلامبو بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الجمعة، عن تأجيل رحلة ذهاب الباخرة "صلامبو" التي تحمل البضائع باتجاه جنوة ، نظر لسوء الأحوال الجوية.



وستكون المغادرة، وفق بلاغ صادر عن الشركة، من ميناء رادس يوم السبت 4 ديسمبر 2021 على الساعة السادسة صباحا، ليكون الوصول إلى جنوة يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 الساعة الواحدة بعد الظهر.



وبخصوص رحلة العودة، أفادت الشركة أن المغادرة من جنوة ستكون يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 الساعة الحادية عشر مساء، للوصول إلى ميناء رادس يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 الساعة السادسة صباحا.



