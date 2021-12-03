الشركة التونسية للملاحة-نقل بضائع: تاجيل رحلة الباخرة صلامبو بسبب سوء الأحوال الجوية

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 17:19 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الجمعة، عن تأجيل رحلة ذهاب الباخرة "صلامبو" التي تحمل البضائع باتجاه جنوة ، نظر لسوء الأحوال الجوية.

وستكون المغادرة، وفق بلاغ صادر عن الشركة، من ميناء رادس يوم السبت 4 ديسمبر 2021 على الساعة السادسة صباحا، ليكون الوصول إلى جنوة يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبخصوص رحلة العودة، أفادت الشركة أن المغادرة من جنوة ستكون يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 الساعة الحادية عشر مساء، للوصول إلى ميناء رادس يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 الساعة السادسة صباحا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237293



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Bahrain - Iraq
  14:00 Oman - Qatar
  17:00 Mauritanie - EAU
  20:00 Syrie - Tunisie
Arab Cup

الجمعة 03 ديسمبر 2021 | 28 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:15 05:43
Babnet
12°
 Babnet14° Babnet % 93 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-815°-1115°-1014°-1015°-12
  • Avoirs en devises
    20246,3

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26037 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   1071,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   