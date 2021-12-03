سليانة: عدد من الإطارات شبه الطبية المتعاقدين ينفّذون وقفة إحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية ‎‎

وات - نفّذ عدد من الاطارات الشبه الطبية المتعاقدين، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية داخل مقر الادارة الجهوية للصحة بمدينة سليانة للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية.

وأكد المتحدّث باسم المحتجين، أيمن الدريدي، (ممرض رئيس بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة)، في تصريح لـ(وات)، أن الإطارات شبه الطبية المتعاقدة منذ سنة 2019 في عدد من المؤسسات الصحية بمختلف المعتمديات والبالغ عددهم ما يقارب 40 شخصا يطالبون السلط المعنية بتسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال.

واستنكر بدوره سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها وزارة الصحة، باعتبار أن الوعود السابقة لم تطبّق بعد في ذلك وعود وزيرة الصحة السابقة، سنية بالشيخ، بانتدابهم والوعود بتمتيعهم بنفس الحقوق كسائر زملائهم المرسمين.

و أشار الدريدي الى تأخر صرف أجور شهر نوفمبر وغيرها من الأشهر المنقضية، اضافة الى عدم تمتّعهم بدفاتر العلاج رغم الاقتطاعات الشهرية.

وذكّر بمجهودات الإطارات شبه الطبيّة الكبيرة لأكثر من سنتين في ظلّ تواصل جائحة "كورونا" ونقص الإمكانيات، داعيا وزارة الصحة الى الاستجابة لمطالبهم المشروعة خاصة وأن عددا منهم عليهم ديون ويتكفلون بعائلاتهم.

يشار إلى أنه من المبرمج أن يتحول عدد من المحتجين من الإطارات شبه الطبيّة المتعاقدين، يوم الاثنين القادم، الى تونس العاصمة للدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الصحة.







