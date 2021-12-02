منذر الكبير: سنسعى لتحقيق الفوز على منتخب سوريا مع تقديم اداء يعكس هوية المنتخب التونسي

وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - اوضح مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم منذر الكبير ان تحقيق الفوز في مباراة يوم الجمعة امام المنتخب السوري لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس العرب للفيفا المقامة فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة يتطلب جاهزية عالية بدنيا وفنيا وتكتيكيا وهو ما سنسعى لانجازه مع تقديم وجه مشرف ومردود يعكس هوية المنتخب التونسي على غرار لقاء الجولة الافتتاحية ضد موريتانيا".



وأشار الكبير خلال الندوة الصحفية التي انعقدت يوم الخميس بالدوحة ان "لاعبي المنتخب التونسي مطالبون بالتركيز التام والتحلي بروح المغالبة وتقديم كل ما لديهم من طاقات لاسيما على المستوى البدني من اجل تحقيق الفوز في مباراة لن تكون سهلة ازاء الغيابات التي ستعرفها التشكيلة على غرار حمزة المثلوثي بسبب فيروس كورونا وعلي معلول وياسين الشيخاوي بداعي الاصابة وفي ظل كذلك صلابة المنتخب السوري الذي سيسعى لتدارك عثرة الجولة الفارطة".



وحول الغيابات التي ستعرفها تشكيلة المنتخب التونسي، قال منذر الكبير "لقد اثبتت التحاليل التي خضع لها حمزة المثلوثي إصابته بفيروس كورونا وبالتالي فان تخلفه عن المباراة جعلنا نفكر في طريقتين لتامين الناحية الدفاعية وسنختار احداها خلال الحصة التدريبية الأخيرة المقررة هذا المساء ويبقى الاهم ان يكون اداء الخط الخلفي متوازنا في انتظار البت في مسألة قدوم اللاعب محمد دراغر من عدمها خلال الأيام القليلة القادمة".



ومن جهة اخرى، أكد منذر الكبير ان مشوار ياسين الشيخاوي وعلي معلول مع المنتخب في كأس العرب ستحدده الكشوفات الطبية التي سيخضع لها هذا الثنائي مبينا ان تشريك العناصر المصابة وعودتها للمباريات يتحدد وفقا لرأي الجهاز الطبي".



وعلى صعيد اخر، نوه مدرب المنتخب التونسي بالظروف التنظيمية الممتازة والبنية التحتية المتطورة في قطر موضحا ان "اللعب في مثل هذه الملاعب ذات الطراز العالمي من شأنه ان يحفز لاعبي المنتخب التونسي لتقديم كل ما لديهم من إمكانيات من اجل التواجد مجددا في قطر بمناسبة مونديال 2022".



ومن جانبه، أكد مدافع المنتخب التونسي ياسين مرياح ان "المباراة امام سوريا تتطلب درجة تركيز عالية" مضيفا "نحن مقرون العزم على تحقيق الانتصار رغم الوعي بصعوبة المهمة المرتقبة في ظل الغيابات وكذلك إمكانيات المنتخب السوري المحترمة والذي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق نتيجة ايجابية".



يذكر ان المنتخب التونسي يجري في وقت لاحق من مساء اليوم اخر حصة تدريبية قبل مباراته امام نظيره السوري المقررة غدا بداية من الساعة الثامنة ليلا على ملعب البيت.



