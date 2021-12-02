منوبة: تنظيم حملة نظافة جهوية واسعة ببلدية طبربة

وات - نظّمت ولاية منوبة، اليوم الخميس، حملة نظافة واسعة النطاق ببلدية طبربة شاركت فيها كل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وبلديات وادي الليل، والمرناقية، والجديدة، واستهدفت جميع النقاط السوداء وأكوام الفضلات وفواضل البناء.



وتأتي الحملة الاستثنائية، التي أذن والي الجهة، محمد شيخ روحه، بتنظيمها، في إطار مقاومة أكوام الفضلات بالمنطقة وتحسين الوضع البيئى بها، في بادرة تتواصل الى حين تنظيف جميع المصبات العشوائية والنقاط السوداء، وفق تأكيد مصالح الولاية.



وقد حرصت الولاية امام الوضع البيئي المستجد ببلدية طبربة، على توفير رافعة المجلس الجهوي، ومعدات تتمثّل في عربات يدوية، ومعدات كنس، ونظافة، فضلا عن آلات شحن، وشاحنات كبيرة الحجم، وآلات ماسحة، إضافة إلى كمية هامة من مواد التعقيم والتنظيف.

فيما سخّرت بقية الاطراف 3 آلات ماسحة، و4 شاحنات ثقيلة، وجرار، لإزالة الفضلات المنزلية، وتعهّد المصبات العشوائية، وتنظيف مداخل المدن، والمفترقات التي اصبحت مصبات عشوائية للفضلات المنزلية وفواضل البناء.



يشار الى ان بلدية طبربة تشهد شللا تاما في رفع الفضلات منذ أكثر من اسبوع، مما تسبب في حالة تلوث كبرى داخل المدينة وفي مختلف الاحياء السكنية، وقد اكد عمال البلدية تعطل كامل اسطول النظافة بسبب عدم الصيانة والتعهد، فيما اعتبر البعض ان الاشكال يعود لخلافات داخلية داخل البلدية وإشكاليات مزمنة أثّرت على سير المرفق العمومي.



