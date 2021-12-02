تونس تحتضن المنتدى السنوي لمتعهدي الرحلات الألمان بتونس مطلع العام المقبل

استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الأربعاء 01 ديسمبر 2021 بمقر الوزارة، وفدا من إتحاد منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا "DRV" يتقدمهم رئيس الإتحاد "Norbert Fiebig" حيث تم التباحث حول سبل تدعيم الوجهة التونسية بالسوق الألمانية في اطار استعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19 من قبل إتحاد منظمي الرحلات الألماني الذي يعد أهم الاتحادات السياحية لمنظمي الرحلات بأوروبا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد حاليا إلى تونس.





واعتبر وزير السياحة، أن هذه الزيارة ستمكن من مزيد الترويج للوجهة التونسية في ألمانيا وفي أوروبا عموما، كما أنها تعد فرصة ليكتشف الوفد ما تزخر به عديد المدن التونسية من مقومات السياحة البديلة والإيكولوجية والثقافية والصحراء التونسية والصناعات التقليدية، فضلا عن السياحة الشاطئية.



كما استعرض الوزير مخطط العمل لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، مع تسليط الأضواء على الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية التي ينص عليها البروتوكول الصحي للسياحة التونسية والذي يتم تطبيقه في كل المنشآت السياحية علاوة على البروتوكول الصحي الخاص بالمتاحف والمواقع الأثرية وغيرها من المزارات السياحية والإشارة إلى أن نسبة تلقيح العمال الناشطين في القطاع السياحي تتراوح بين 90 و100 بالمائة.

ومن جهته، عبر رئيس إتحاد منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا عن اعتزازه بالقدوم إلى تونس التي تحضى بمكانة خاصة لدى مختلف منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا وتعد من ضمن الوجهات السياحية المطلوبة والمفضلة لدى السائح الألماني.



وأعلن، بالمناسبة، عن اعتزام الاتحاد تنظيم، أوائل سنة 2022، المنتدى السنوي لمتعهدي الرحلات الألمان بحضور قرابة 100 وكيل أسفار ومتعهد رحلات سياحية وصحفيين من ألمانيا بهدف مزيد الترويج للوجهة التونسية بألمانيا.



وسيقوم الوفد بزيارات ميدانية استطلاعية لعدد من مناطق الجمهورية لاكتشاف والتعرف على أهم المقومات السياحية ببلادنا ومعاينة البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع ومختلف الإجراءات الوقائية لاستقبال السياح.



