تونس تحتضن المنتدى السنوي لمتعهدي الرحلات الألمان بتونس مطلع العام المقبل

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 10:32 قراءة: 1 د, 19 ث
      
استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الأربعاء 01 ديسمبر 2021 بمقر الوزارة، وفدا من إتحاد منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا "DRV" يتقدمهم رئيس الإتحاد "Norbert Fiebig" حيث تم التباحث حول سبل تدعيم الوجهة التونسية بالسوق الألمانية في اطار استعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19 من قبل إتحاد منظمي الرحلات الألماني الذي يعد أهم الاتحادات السياحية لمنظمي الرحلات بأوروبا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد حاليا إلى تونس.


واعتبر وزير السياحة، أن هذه الزيارة ستمكن من مزيد الترويج للوجهة التونسية في ألمانيا وفي أوروبا عموما، كما أنها تعد فرصة ليكتشف الوفد ما تزخر به عديد المدن التونسية من مقومات السياحة البديلة والإيكولوجية والثقافية والصحراء التونسية والصناعات التقليدية، فضلا عن السياحة الشاطئية.

كما استعرض الوزير مخطط العمل لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، مع تسليط الأضواء على الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية التي ينص عليها البروتوكول الصحي للسياحة التونسية والذي يتم تطبيقه في كل المنشآت السياحية علاوة على البروتوكول الصحي الخاص بالمتاحف والمواقع الأثرية وغيرها من المزارات السياحية والإشارة إلى أن نسبة تلقيح العمال الناشطين في القطاع السياحي تتراوح بين 90 و100 بالمائة.
ومن جهته، عبر رئيس إتحاد منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا عن اعتزازه بالقدوم إلى تونس التي تحضى بمكانة خاصة لدى مختلف منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا وتعد من ضمن الوجهات السياحية المطلوبة والمفضلة لدى السائح الألماني.

وأعلن، بالمناسبة، عن اعتزام الاتحاد تنظيم، أوائل سنة 2022، المنتدى السنوي لمتعهدي الرحلات الألمان بحضور قرابة 100 وكيل أسفار ومتعهد رحلات سياحية وصحفيين من ألمانيا بهدف مزيد الترويج للوجهة التونسية بألمانيا.

وسيقوم الوفد بزيارات ميدانية استطلاعية لعدد من مناطق الجمهورية لاكتشاف والتعرف على أهم المقومات السياحية ببلادنا ومعاينة البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع ومختلف الإجراءات الوقائية لاستقبال السياح.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237186

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 02 Decembre 2021 à 10h 42m |           
Alors que le Maroc suspend tous ses vols vers et de l'Europe pour proteger le peuple...la Tunisie...saisit cette opportunité pour les inviter chez nous faisant fi de la santé et de la vie des citoyens...

A Rappeler que le taux de croissance du Maroc est l'un des plus Elevés dans le Monde !

En voila un Digne Souverain et un Etat...



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