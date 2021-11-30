كاس العرب للفيفا - التعادل الإيجابي 1-1 يحسم المواجهة بين العراق وعمان

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 18:00 قراءة: 0 د, 37 ث
      
حسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة التي جمعت المنتخب العراقي بنظيره العماني التي اقيمت يوم الثلاثاء على ارضية ملعب "الجنوب" في الدوحة لحساب الجولة الاولى للمجموعة الأولى لكأس العرب لكرة القدم للفيفا (قطر 2021).

وكان المنتخب العماني في طريقه الى تحقيق باكورة انتصاراته في أول مشاركة له في المسابقة بعدما تقدم بهدف لصلاح اليحيائي من ضربة جزاء في الدقيقة 78 لكن منتخب العراق الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 لطرد لاعب وسطه ياسر قاسم أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر حسن عبد الكريم عن طريق ضربة جزاء أعيد تنفيذها بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" بعدما تخطى الحارس العماني أحمد الرواحي خط المرمى للتصدي لركلة أيمن حسين.
وتلتقي قطر المضيفة مع البحرين لاحقا في ختام الجولة الاولى للمجموعة.

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