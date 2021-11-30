وزارة السياحة حريصة على دعم الدورة القادمة لرالي "فينكس " المزمع تنظيمها في مارس 2022 - بلحسين

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، حرص الوزارة على المساهمة في توفير الدعم اللازم لحسن تنظيم الدورة القادمة لرالي "فينكس"، لمزيد انجاحه واستقطاب أكبر عدد من المشاركين من تونس.





وبحث بلحسين، الثلاثاء ، مع منظم رالي "فينيكس" بتونس البلغاري الكسندر كوفاتشاف مرفوقا بممثل الرالي في تونس جمال الدبابي التحضيرات لتنظيم الدورة الثانية من هذا الرالي المزمع تنظيمه من 13 إلى 19 مارس 2022 بالجنوب التونسي.



وثمن تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الدولية في الجنوب التونسي التي ساهمت وزارة السياحة في تنظيمها مثنيا على المجهودات المبذولة من جميع الهياكل المتدخلة لحسن إنجاحها.



واشار الى الدور الهام الذي تضطلع به هذه التظاهرات في الترويج للصحراء التونسية خاصة وللوجهة التونسية عموما باعتبار مشاركة عديد المتسابقين الدوليين فضلا عن دورها في خلق ديناميكية اقتصادية وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.



ولاحظ ان الوزارة على استعداد تام لتقديم الإحاطة الضرورية لإنجاح مثل هذه التظاهرات العالمية بما يمكن من مزيد الترويج للصحراء وللجنوب التونسي وللوجهة التونسية عموما.





وابرز كوفاتشاف أن الدورة الأولى التي تم تنظيما من 13 إلى 19 مارس 2021 كانت ناجحة بكل المقاييس وقد شهدت مشاركة 200 متسابق يمثلون 14 جنسية وبحضور 450 شخص من متسابقين ولجنة التنظيم والطاقم الفني والطبي ووسائل إعلام أجنبية.



واشار الى النسخة القادمة ستكون اكبر من سابقتها من حيث عدد المشاركات والتي ستجعل لتونس موقعا مميزا في خارطة العالم في هذا المجال.



