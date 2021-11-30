قبلي : وقفة احتجاجية لتنسيقية "الانتداب حقّي" للمطالبة بالتشغيل والتعبير عن رفض مشروع الشركات الاهلية

- نظّمت التنسيقية الجهوية "الانتداب حقّي" في قبلي صباح اليوم وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بضمان حقهم في التشغيل.



وأوضح المنسق الجهوي لتنسيقية "الانتداب حقي" رياض بن عبد العظيم لـ(وات) أن هذا التحرك الاحتجاجي يحمل رسالتين أساسيتين تدعو الأولى رئيس الجمهورية الى تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 حول تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن فاقت فترة بطالتهم 10 سنوات علاوة والثانية تأكيد رفضهم مشروع إحداث الشركات الأهلية التي لم تثبت نجاعتها في الحد من اشكالية البطالة حتى في بعض الدول التي تبنّت هذا الخيار.

وأضاف المصدر ذاته ان المحتجّين اليوم يعبرون عن تمسكهم بحقهم في الوظيفة العمومية مع الدعوة الى ايجاد السبل الكفيلة بتفعيل القوانين التي تضمن لهم هذا الحق خاصة وأنهم من خريجي التعليم العالي الذين يفترض على الدولة الاستفادة من تكوينهم لدفع مسيرة التنمية في البلاد.



