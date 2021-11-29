الوضع الاقتصادي والمالي بتونس، محور اجتماع بقصر قرطاج

مثل موضوع "متابعة الوضع الاقتصادي والمالي بتونس"، محور اجتماع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، وسمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومروان العباسي، محافظ البنك المركزي، وعائدة حمدي، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي.وتم خلال الاجتماع، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، "عرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقترحه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي".كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى "سبل إعادة تحقيق النمو الاقتصادي، وتفادي التضخم المالي، فضلا عن آليات استعادة المالية العمومية لثوابتها".وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، "ضرورة إيلاء الأولوية للفئات الهشّة في برنامج الإصلاحات، وتعزيز الحوكمة والحرص على شفافية المالية العمومية".كما شدّد رئيس الدولة على "أهمية ضمان العدل الجبائي"، وعلى "ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد".