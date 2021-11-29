كاس العرب - مدرب منتخب موريتانيا - مواجهة تونس غدا ستكون قوية وصعبة

أكد الفرنسي ديديي داروزا مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم أن مباراة فريقه غدا أمام نظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الاولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 قوية وصعبة ومختلفة عن المواجهات بين المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



وقال داروزا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين:"سنلعب أمام أفضل منتخب في المجموعة، والمهمة ستكون صعبة ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا ونتمنى ان نكون في افضل حالاتنا غدا".



وأضاف داروزا:"هدفنا الأول هو التقدم شيئا فشيئا في البطولة ، ولدينا تحد كبير في المباراة الأولى خاصة وان تونس من المنتخبات المؤهلة في البطولة للفوز باللقب ولا سيما واننا نقع في نفس المجموعة ببطولة أفريقيا في الكاميرون وتركيزنا كبير على هذه المباراة".



وأشار إلى أن الكرة الموريتانية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات السبع الماضية والمنتخب حقق قفزة على مستوى ترتيب الفيفا ويعود الفضل في ذلك للتنظيم المميز للاتحاد الموريتاني لكرة القدم برئاسة أحمد ولد يحي والجهود المبذولة من مدرب المنتخب السابق الفرنسي للمنتخب كورينتين مارتينس..مبينا ان المنتخب الموريتاني أصبح ينافس في البطولات الكبرى ويسعى خلال مشاركته في هذه النسخة لبطولة كأس العرب للظهور الجيد.



وقال إن على فريقه أن يستفيد من الأجواء الرائعة في قطر والتجهيزات المناسبة لتقديم الأفضل في بطولة كأس العرب التي تنظمها الدوحة.



من جانبه، أكد عبدول با لاعب منتخب موريتانيا أن مباراة الغد أمام تونس ستكون صعبة في افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس العرب ومنافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي (الإمارات وسوريا).



وقال عبدول في المؤتمر الصحفي:" أتوقع أن نقدم الافضل في مواجهة تونس في بطولة مختلفة وهي البطولة العربية وسنقدم مردودا جيدا".



وأضاف:" لعبنا ضد منتخب تونس من قبل وتعادلنا معه ونحن نستخلص الدروس المستفادة من هذه المباراة وسنحاول أن نحقق نتائج أفضل هنا في الدوحة"..مشيرا الى ان هدف منتخبه هو التطوير والتقدم شيئا فشيئا في هذه البطولة.



وفي ختام حديثه قال لاعب منتخب موريتانيا:"لدينا أسلحتنا وسنحاول تقديم افضل ما لدينا أمام منتخب تونس لتحقيق نتيجة ايجابية، وأن يكون مستوانا جيدا غدا على غرار آخر مباراة امام تونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل السلبي بيننا والتي قدمنا خلالها مردودا مميزا".





