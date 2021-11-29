وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع في شهر جانفي المقبل في إستعمال المنظومة الإعلامية الخاصة بعمل متفقدي الشغل

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الاثنين، الشروع خلال شهر جانفي 2022 في استعمال المنظومة الإعلامية الخاصة بعمل متفقدي الشغل.



وثمن الوزير خلال جلسة عمل حول تقدم إنجاز التطبيقة الاعلامية الخاصة بتفقد الشغل والمصالحة، ما تمّ إنجازه من خطوات في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة استكمال ما تبقى من أعمال بشأن هذه المنظومة الإعلامية في أقرب وقت ممكن، وفق بلاغ للوزارة.



كما أبرز ضرورة تشريك كافة المتفقدين في صياغة المقترحات الكفيلة بتحسين مردودية هذه المنظومة وتأمين التكوين اللازم لضمان انطلاقتها في أفضل الظروف.



يشار الى أن هذه التطبيقة تتضمن معطيات إحصائية حول المؤسسات والمراقبة والزيارات المبرمجة والنزاعات وتمكن من استخراج التقارير والمتابعة الحينية لكل الملفات المتعلقة بتفقد الشغل والمصالحة.



