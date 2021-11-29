الاوركسترا السمفوني التونسي يختتم تظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية"

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 14:52 قراءة: 0 د, 51 ث
      
اختتمت امس الاحد بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة سلسلة فعاليات تظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية" وذلك بعرض للاركسترا السمفوني التونسي بقيادة محمد بوسلامة حضره سفير اليابان بتونس "شينسوك شيميزو".

وقدم الاوركسترا السمفوني التونسي الذي ضم ايضا مجموعة من الشباب والاطفال من مختلف الجنسيات معزوفات لاشهر المسلسلات الكرتونية اليابانية على غرار" ناروتو" و"دراغن بول" و"هجوم العمالقة" التي عرفت شهرة عالمية واسعة تفاعل معها الجمهور الحاضر حيث ردد ايضا كلماتها والشعارات التي عرفت بها خاصة في اوساط الناشئة واليافعين.
ومثل العرض الموسيقي ملخصا للعرض الرسمي "انيم- اوركسترا" الذي يعتزم الاوركسترا السمفوني التونسي تقديمه في شهر مارس القادم بادارة اسامة المهيدي حيث سيتم تقديم اشهر معزوفات اغاني افلام المسلسلات الكرتونية اليابانية والعالمية.

كما تم مباشرة اثر العرض الموسيقي للاوركسترا السمفوني التونسي عرض الفيلم الياباني العالمي "ديمون سيلار" لتختتم بذلك سلسلة العروض الفنية الموسيقية والسينمائية والادبية والتراثية لتظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية" التي انطلقت منذ يوم 26 نوفمبر الجاري حيث شهدت ايضا تقديم لوحات من الفنون القتالية اليابانية وتنظيم ورشات للاطفال في الرسم والبراعة اليدوية وفن طي الورق بمختلف فضاءات مدينة الثقافة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237006



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-1
Arab Cup

الاثنين 29 نوفمبر 2021 | 24 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:11 05:40
Babnet
12°
 Babnet12° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet
11.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-816°-1118°-1020°-1214°-12
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   