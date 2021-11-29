الاوركسترا السمفوني التونسي يختتم تظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية"

اختتمت امس الاحد بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة سلسلة فعاليات تظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية" وذلك بعرض للاركسترا السمفوني التونسي بقيادة محمد بوسلامة حضره سفير اليابان بتونس "شينسوك شيميزو".



وقدم الاوركسترا السمفوني التونسي الذي ضم ايضا مجموعة من الشباب والاطفال من مختلف الجنسيات معزوفات لاشهر المسلسلات الكرتونية اليابانية على غرار" ناروتو" و"دراغن بول" و"هجوم العمالقة" التي عرفت شهرة عالمية واسعة تفاعل معها الجمهور الحاضر حيث ردد ايضا كلماتها والشعارات التي عرفت بها خاصة في اوساط الناشئة واليافعين.

ومثل العرض الموسيقي ملخصا للعرض الرسمي "انيم- اوركسترا" الذي يعتزم الاوركسترا السمفوني التونسي تقديمه في شهر مارس القادم بادارة اسامة المهيدي حيث سيتم تقديم اشهر معزوفات اغاني افلام المسلسلات الكرتونية اليابانية والعالمية.



كما تم مباشرة اثر العرض الموسيقي للاوركسترا السمفوني التونسي عرض الفيلم الياباني العالمي "ديمون سيلار" لتختتم بذلك سلسلة العروض الفنية الموسيقية والسينمائية والادبية والتراثية لتظاهرة "نظرة على الثقافة اليابانية" التي انطلقت منذ يوم 26 نوفمبر الجاري حيث شهدت ايضا تقديم لوحات من الفنون القتالية اليابانية وتنظيم ورشات للاطفال في الرسم والبراعة اليدوية وفن طي الورق بمختلف فضاءات مدينة الثقافة .



