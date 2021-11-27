وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم لقاء "تونس: بوابتكم نحو أفريقيا" بميلانو

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 14:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يوم 9 ديسمبر 2021 بميلانو بإيطاليا أوّل تظاهرة اقتصادية حضوريّة، ما بعد الجائحة الصحيّة، تحت عنوان "تونس: بوابتكم نحو أفريقيا"، وذلك بالتعاون مع سفارة تونس بإيطاليا.

ويرجى من التظاهرة مناقشة فرص الاستثمار والأعمال الممكنة في تونس في قطاعات تطرح فرص نمو هامّة وأيضا إعطاء الكلمة للمستثمرين الإيطاليين والتونسيين بهدف الكشف عن تجاربهم في تونس، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

ومن المتوقع أن يشارك بفعاليات التظاهرة سفير تونس بإيطاليا، معز السيناوي، والمسؤول ب"برومو إيطاليا"، فريديريكو بغا، والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عبد الباسط غانمي، ورئيس العلاقات الخارجية ب"سيمسات"، فرنشسكو تيلي، ورئيس الغرفة التونسيّة الإيطاليّة للتجارة والصناعة، مراد فرادي،...

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236902



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-3
Arab Cup

السبت 27 نوفمبر 2021 | 22 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:10 05:38
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1317°-1012°-815°-1218°-11
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   