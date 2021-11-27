وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم لقاء "تونس: بوابتكم نحو أفريقيا" بميلانو

تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يوم 9 ديسمبر 2021 بميلانو بإيطاليا أوّل تظاهرة اقتصادية حضوريّة، ما بعد الجائحة الصحيّة، تحت عنوان "تونس: بوابتكم نحو أفريقيا"، وذلك بالتعاون مع سفارة تونس بإيطاليا.



ويرجى من التظاهرة مناقشة فرص الاستثمار والأعمال الممكنة في تونس في قطاعات تطرح فرص نمو هامّة وأيضا إعطاء الكلمة للمستثمرين الإيطاليين والتونسيين بهدف الكشف عن تجاربهم في تونس، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



ومن المتوقع أن يشارك بفعاليات التظاهرة سفير تونس بإيطاليا، معز السيناوي، والمسؤول ب"برومو إيطاليا"، فريديريكو بغا، والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عبد الباسط غانمي، ورئيس العلاقات الخارجية ب"سيمسات"، فرنشسكو تيلي، ورئيس الغرفة التونسيّة الإيطاليّة للتجارة والصناعة، مراد فرادي،...



