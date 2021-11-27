خدمة الدين الخارجي تزيد بنسبة 20،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وات - زادت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 20،6 بالمائة، لتتجاوز 9،2 مليار دينار بتاريخ 20 نوفمبر 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية اليومية للبنك المركزي التونسي.

كما أبرزت المؤشرات، ارتفاع مداخيل العمل المتراكمة بنسبة 35 بالمائة، أي ما يعادل 7 مليار دينار، وزيادة العائدات السياحية بنسبة 6 بالمائة، ما يقارب 2 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها.

وبين البنك المركزي، أن الموجودات الصافية من العملة الصعبة تراجعت بنسبة 4 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 21،5 مليار دينار يوم 26 نوفمبر 2020 إلى 20،5 مليار دينار حاليا.

كما سجل الحجم الجملي لإعادة التمويل تراجعا طفيفا في حدود 4 بالمائة، ليستقر عند مستوى 8،4 مليار دينار، في حين أن المعاملات الجملية بين البنوك ارتفعت بنسبة 30 بالمائة لتبلغ قيمة 2،5 مليار دينار.

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