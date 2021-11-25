جندوبة: وقفة احتجاجية تنديدا بالتراجع عن تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020

وات -

نفّذ عدد من المعطلين عن العمل بولاية جندوبة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتطبيق القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين فاقت بطالتهم العشر سنوات.وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، حسيب العبيدي، في تصريح لـ"وات"، على هامش مسيرة عقبت الوقفة وجابت جزءا من الشارع الرئيسي بمدينة جندوبة إن " هذا القانون، الذي جاء نتيجة تضحيات كبيرة خاضها المعطلون، لم يعد قابلا للجدل او الاستثمار السياسي"، وفق تعبيره.وأشار إلى ان المصادقة على انتداب دفعة أولى بـ 10 الاف من المعطلين الذين يفوق عددهم 250 ألف، ورصد اعتمادات لهم في قانون المالية لسنة 2021 هو اجراء انتظره وزملاءه كثيرا، مؤكدا أنّ الحكومة ورئاسة الجمهورية معنيان بتنفيذ هذا القانون واستصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به.وأضاف ان "رئيس الجمهورية الذي ختم القانون واصدره في الرائد الرسمي كان بإمكانه اعادته لقراءة ثانية او الإفصاح آنذاك انه غير قابل للتنفيذ، اما ان يأتي الان ليؤكد عدم إمكانية تطبيقه فهو كلام غير مقبول"، وفق تقديره.واعتبر خروج الاف المعطلين عن العمل في كافة ولايات الجمهورية اليوم وخلال الأيام القليلة المنقضية في وقفات احتجاجية ومسيرات دليلا على الرفض الواسع لخطاب الرئيس، وتنديدا بارتداده على القانون الذي ختمه بيده.وتصنّف ولاية جندوبة من بين الولايات التي تسجّل نسب بطالة عالية والتي حيث تفوق في بعض معتمدياتها 40 بالمائة، وفق احصائيات وزارة التنمية لسنة 2019، وقد عمق ضعف النسيج الاقتصادي وغلق عدد من المؤسسات هذه النسبة.وكان البرلمان التونسي المعلقة اشغاله قد صادق في 13 اوت من السنة المنقضية على القانون عدد 38 يتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لمن فاقت بطالتهم 10 سنوات.